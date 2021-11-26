За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Правоохоронці з'ясовують обставини моторошної ДТП.

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Водій загинув на місці аварії

Моторошна ДТП трапилася приблизно о 10:40 на трасі Київ – Чоп у селі Любинці Стрийського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Skoda Octavia, 47-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там чоловік влетів у відбійник. Він наскрізь проштрикнув автівку. Водій отримав дуже важкі травми, які були несумісними з життям. Постраждалий загинув на місці події до приїзду медиків.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини моторошної ДТП.

Зауважте! У Голосіївському районі Києва 17 жовтня трапилася схожа смертельна аварія. Автівка ВАЗ на шаленій швидкості влетіла у відбійник, і той прошив її наскрізь. Водій також загинув.



Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини



Водій вилетів на зустрічну смугу / Фото "Варта 1"



Відбійник проштрикнув авто / Фото поліції Львівщини