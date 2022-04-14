Багато підприємств у Львові перейшли на 2 та 3-змінний робочий день, – Садовий

В умовах воєнного стану економіка України повинна працювати у посиленому режимі. Разом з тим, робочі місця мають бути збережені. Ба більше, треба створювати нові, наскільки це можливо.

Сьогодні допомога у Львові потрібна усім. Про це в ефірі 24 каналу сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Важливо У Львові зводять вже друге модульне містечко для українців, які рятуються від війни

І наголосив, що наразі пріоритетом для Львова та усієї держави – є підтримка Збройних Сил України.

Економіку треба запускати. Тож багато підприємств переходить на 2 та 3-змінний робочий день у Львові,

– зазначив мер міста.

Інші можливості

Також він додав, що бізнесменам, які приїхали з інших міст, дають можливість вибудовувати бізнес, дуже часто з нуля. Якщо це мама з дитиною – часто їм треба надавати житло безкоштовно.

"Якщо говорити про працівників, підприємств, стратегічних для нашої держави, які приїхали сюди з різних територій, ми вибудовуємо іпотечну програму, яка дасть гарантію мати роботу і мати житло, за яке буде розраховуватись протягом 20 років. Це нормальна практика світу", – додав Садовий.