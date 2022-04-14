Сегодня помощь во Львове нужна всем. Об этом в эфире 24 канала сказал городской глава Львова Андрей Садовый.
Важно Во Львове возводят уже второй модульный городок для украинцев, спасающихся от войны
И подчеркнул, что приоритетом для Львова и всего государства является поддержка Вооруженных Сил Украины.
Экономику нужно запускать. Поэтому многие предприятия переходят на 2 и 3-сменный рабочий день во Львове,
– отметил мэр города.
Другие возможности
Также он добавил, что приехавшим из других городов бизнесменам дают возможность выстраивать бизнес, очень часто с нуля. Если это мама с ребенком – часто им нужно предоставлять жилье бесплатно.
"Если говорить о работниках, предприятиях, стратегических для нашего государства, которые приехали сюда с разных территорий, мы выстраиваем ипотечную программу, которая даст гарантию иметь работу и иметь жилье, за которое будет рассчитываться в течение 20 лет. Это нормальная практика мира", – добавил. Садовый.