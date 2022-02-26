"Бандера-смузі": Садовий закликав львів'ян робити коктейлі Молотова

Андрій Садовий звернувся до львів'ян із закликом до готовності давати ворогу відсіч. Коктейлі Молотова мер Львова символічно назвав "Бандера-смузі".

У коктейлів Молотова нова назва

Саморобну вибухівку львів'яни перейменували на "Бандера-смузі". Адже саме Степана Бандеру росіяни завжди вважають лютим ворогом.

Важливо Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу

Хто має зброю – вона має бути готова. Хто не має зброї – коктейлі Молотова. В інтернеті є дуже багато інформації, як їх зробити. Ми їх називаємо "Бандера-смузі",

– сказав міський голова.

Дивіться відеозвернення Андрія Садового:

Мер також розповів, що у Львові починають функціонувати патрулі. Спільно з силами територіальної оборони та поліцією до цього процесу залучають й громадськість. Водночас на в’їздах та виїздах у Львів працюють блок-пости.