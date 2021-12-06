Біля львівського дитячого садочка бігала голодна лисиця: відео з місця події

У Львові все частіше почали помічати диких тварин. Зокрема, біля дитячого садочка 4 грудня помітили голодну лисицю.

Цьогоріч у вересні неподалік ТРЦ "Форум Львів" вже зустрічали лисиць. Тоді тварина шукала їжу біля смітників у дворі багатоповерхівки.

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Біля дитсадка бігала дика лисиця

Львів'янка Катерина Дзюбіна розповіла, що біля дитячого садочка "Лісова казка" бігала дика лисиця.

Пішли змії, прийшли лисиці. 4 грудня біля дитсадка №184 гуляла голодна лисиця,

– написала жінка.

Дитсадок розташований на вулиці Величковського, 12. У Держпродспоживслужбі зазначили, що про цей випадок їм ніхто не повідомляв.

Біля дитсадка бігала дика лисиця: відео

Жінка зауважила, що дикі тварини можуть переносити дуже небезпечне захворювання – сказ. Хворі тварини не бояться підходити до людей, тож навіть вдень можуть бігати гамірними вулицями.

Що таке сказ Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги смерть хворого – неминуча.

Допис викликав шквал коментарів у мережі

Допис жінки поширили у місцевій фейсбук-спільноті. Користувачі соцмережі розділилися у коментарях на 2 табори. Одні казали, що тварина – небезпечна, адже може бути хворою на сказ. Інші ж наголошували, що лисиця просто зголодніла.

"Їх жене голод. Ліси вирубують, знищують природу – от і результат";

"Біля старшої школи теж часто гуляє. Писали на Гарячу лінію міста. Відповіли, що не знайшли";

"Якщо вона так близько підходить до людей, є велика ймовірність, що вона – скажена";

"Будинки стоять впритул до лісу. Звичайно, що час від часу ми зустрічаємось з його мешканцями. Ми йдемо до них в гості, а вони – до нас";

"Біля будинку №418 пройшла лисиця повз мене, навіть уваги не звернула. Ходила нюхала все підряд, голодна 100%";

"Якщо тварина вийшла до людей, то або скажена, або настільки голодна, що голод переміг страх. А в смітниках легше знайти їжу ніж в лісі";

"Та що за істеричні люди у нас. В Берліні он лисиці бігають і ніхто не волає про сказ, а радіють".

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У Львові помітили дику лисицю / Фото Галина Боршовська

Текст допису Катерини Дзюбіної:

Пішли змії, прийшли лисиці. 4 грудня біля садка 184 гуляла голодна лисиця. В жовтні – листопаді цього року лисиць також бачили на подвір'ї будинків на вулиці Шевченка 416, 418. Нагадаємо, що дикі лисиці можуть поширювати сказ. Захворівши, дикі тварини перестають боятися людей, навіть удень можуть забігати у населені пункти, нападати на людей або тварин.