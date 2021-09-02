Біля Львова трапилась нищівна ДТП: авто вилетіло в кювет, постраждала пасажирка

На Західному об'їзді Львова 1 вересня зіштовхнулись Citroen Jumpy та Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла у кювет і перекинулась.

Пасажирка Mercedes отримала травми. Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП.

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Біля Львова зіштовхнулись 2 автівки

Нищівна аварія трапилась о 18:00 на трасі Західний об’їзд міста Львова.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автівки Citroen Jumpy, 43-річний житель Яворова, зіштовхнувся з Mercedes-Benz.

За кермом мікроавтобуса перебував 23-річний житель Івано-Франківщини.

Внаслідок зіткнення Mercedes вилетів у кювет та перекинувся на бік.

Його пасажирка, 57-річна жителька Івано-Франківської області, отримала травми.

Постраждалу відвезли до лікарні.

Дивіться відео з місця ДТП:

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставити аварії.

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Постраждалу госпіталізували / Фото "Варта 1"