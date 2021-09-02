Біля Львова трапилась нищівна ДТП: авто вилетіло в кювет, постраждала пасажирка
Джерело:поліція Львівщини
На Західному об'їзді Львова 1 вересня зіштовхнулись Citroen Jumpy та Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла у кювет і перекинулась.
Пасажирка Mercedes отримала травми. Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП.
До теми Авто вилетіло на тротуар: на Львівщині 2 людини потрапили в реанімацію внаслідок ДТП
Біля Львова зіштовхнулись 2 автівки
- Нищівна аварія трапилась о 18:00 на трасі Західний об’їзд міста Львова.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій автівки Citroen Jumpy, 43-річний житель Яворова, зіштовхнувся з Mercedes-Benz.
- За кермом мікроавтобуса перебував 23-річний житель Івано-Франківщини.
- Внаслідок зіткнення Mercedes вилетів у кювет та перекинувся на бік.
- Його пасажирка, 57-річна жителька Івано-Франківської області, отримала травми.
- Постраждалу відвезли до лікарні.
Дивіться відео з місця ДТП:
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставити аварії.
Зауважте 20-річного винуватця смертельної ДТП у Львові звільнили від покарання
Постраждалу госпіталізували / Фото "Варта 1"