Пішохід був нетверезим. Чоловік раптово вибіг на дорогу.

До теми Загинув на місці аварії: у Львові на пішохідному переході Mercedes збив чоловіка

20-річний водій на смерть збив пішохода

Смертельна аварія трапилась 13 червня о 13:15 біля ТЦ "Скриня".

20-річний Геворг Аветісян за кермом позашляховика Mercedes-Benz G63 рухався смугою для громадського транспорту.

Там він збив 38-річного чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалий отримав важкі травми й загинув на місці події.

Правоохоронці встановили, що загиблий був п'яним.

Він підійшов до переходу та зупинився, щоб пропустити автомобіль.

Проте потім раптово вибіг на дорогу.

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Суд звільнив водія від покарання

Під час судового засідання Аветісян визнав свою провину. Він попросив суд суворо його не карати. Брат загиблого заявив, що не має претензій до водія. Він зазначив, що Аветісян виплатив його родині моральну і матеріальну компенсації.

Суддя Залізничного райсуду Андрій Кирилюк, дослідивши матеріали справи, визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП. Однак його звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.