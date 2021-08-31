Пешеход был нетрезв. Мужчина внезапно выбежал на дорогу.

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20-летний водитель насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла 13 июня в 13:15 возле ТЦ "Скриня".

20-летний Геворг Аветисян за рулем внедорожника Mercedes-Benz G63 двигался по полосе для общественного транспорта.

Там он сбил 38-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили, что погибший был пьян.

Он подошел к переходу и остановился, чтобы пропустить автомобиль.

Однако потом внезапно выбежал на дорогу.

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Суд освободил водителя от наказания

Во время судебного заседания Аветисян признал свою вину. Он попросил суд строго его не наказывать. Брат погибшего заявил, что не имеет претензий к водителю. Он отметил, что Аветисян выплатил его семье моральную и материальную компенсации.

Судья Железнодорожного райсуда Андрей Кирилюк, исследовав материалы дела, признал водителя виновным в совершении смертельного ДТП. Однако его освободили от отбывания наказания, установив при этом год испытательного срока.