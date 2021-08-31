На Львівщині зіштовхнулись ГАЗ і Volkswagen: 2 людини потрапили в реанімацію

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють обставини ДТП.

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Внаслідок ДТП Volkswagen вилетів на пішохода

Аварія трапилась о 16:06 у селі Великі Грибовичі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій "ГАЗ", 62-річний житель одного з сіл району, зіштовхнувся з автівкою Volkswagen Golf, за кермом якої перебував 25-річний житель Жовкви.

Після цього Volkswagen вилетів за межі дороги.

Там він збив 41-річного львів'янина.

Внаслідок ДТП 25-річний водій та пішохід отримали важкі травми.

Їх госпіталізували у реанімацію.



На Львівщині зіткнулись ГАЗ і Volkswagen / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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Volkswagen наїхав на львів'янина / Фото поліції Львівщини



Пішохід та водій Volkswagen потрапили в реанімацію / Фото поліції Львівщини