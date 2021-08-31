Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП.
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В результате ДТП Volkswagen вылетел на пешехода
- Авария произошла в 16:06 В селе Большие Грибовичи Львовского района.
- Как предварительно установили правоохранители, водитель "ГАЗ", 62-летний житель одного из сел района, столкнулся с машиной Volkswagen Golf, за рулем которой находился 25-летний житель Жовквы.
- После этого Volkswagen вылетел за пределы дороги.
- Там он сбил 41-летнего львовянина.
- В результате ДТП 25-летний водитель и пешеход получили тяжелые травмы.
- Их госпитализировали в реанимацию.
На Львовщине столкнулись ГАЗ и Volkswagen / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
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Volkswagen наехал на львовянина / Фото полиции Львовщины
Пешеход и водитель Volkswagen попали в реанимацию / Фото полиции Львовщины