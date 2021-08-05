Біля Львова зіштовхнулись поліцейське авто і легковик: є постраждалі – фото і відео

На трасі Львів – Ужгород 5 серпня трапилась аварія за участю поліцейської автівки Renault Duster та легковика Skoda Octavia. Ймовірно, у ДТП винні правоохоронці.

Аварія сталася між селами Ставчани та Оброшене. Очевидців ДТП просять надати відео з реєстраторів.

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Поліцейське авто зіткнулось з легковиком

О 12:38 на трасі Львів – Ужгород, неподалік ресторану "Козачок, трапилась ДТП.

Там зіштовхнулись поліцейське авто Renault Duster та Skoda Octavia.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії травмувались троє людей.

Усі вони потрапили до лікарні.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Обставини та причини ДТП встановлює поліція.

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В аварії, ймовірно, винні поліцейські

Назар Дмитрович на своїй фейсбук-сторінці розповів, що винними в аварії були правоохоронці.

Постраждали мешканці нашої громади, зараз вони в лікарні. Винна сторона – поліцейська машина,

– мовиться у дописі.

Він просить водіїв надати відео з реєстраторів, щоб встановити обставини зіткнення. Відео потрібно надсилати за номером +30973128535.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Назара Дмитровича та "Варта 1"