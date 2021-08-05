Біля Львова зіштовхнулись поліцейське авто і легковик: є постраждалі – фото і відео

5 серпня 2021 , 18:07
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Джерело:

"Варта 1"

На трасі Львів – Ужгород 5 серпня трапилась аварія за участю поліцейської автівки Renault Duster та легковика Skoda Octavia. Ймовірно, у ДТП винні правоохоронці.

Аварія сталася між селами Ставчани та Оброшене. Очевидців ДТП просять надати відео з реєстраторів.

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Поліцейське авто зіткнулось з легковиком

  • О 12:38 на трасі Львів – Ужгород, неподалік ресторану "Козачок, трапилась ДТП.
  • Там зіштовхнулись поліцейське авто Renault Duster та Skoda Octavia.
  • За попередньою інформацією, внаслідок аварії травмувались троє людей.
  • Усі вони потрапили до лікарні.
  • На місці працюють правоохоронці та медики.
  • Обставини та причини ДТП встановлює поліція.

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В аварії, ймовірно, винні поліцейські

Назар Дмитрович на своїй фейсбук-сторінці розповів, що винними в аварії були правоохоронці.

Постраждали мешканці нашої громади, зараз вони в лікарні. Винна сторона – поліцейська машина,
– мовиться у дописі.

Він просить водіїв надати відео з реєстраторів, щоб встановити обставини зіткнення. Відео потрібно надсилати за номером +30973128535.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Назара Дмитровича та "Варта 1"

 

 

Автор: Ольга Котів