Біля Львова зіштовхнулись поліцейське авто і легковик: є постраждалі – фото і відео
Джерело:"Варта 1"
На трасі Львів – Ужгород 5 серпня трапилась аварія за участю поліцейської автівки Renault Duster та легковика Skoda Octavia. Ймовірно, у ДТП винні правоохоронці.
Аварія сталася між селами Ставчани та Оброшене. Очевидців ДТП просять надати відео з реєстраторів.
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Поліцейське авто зіткнулось з легковиком
- О 12:38 на трасі Львів – Ужгород, неподалік ресторану "Козачок, трапилась ДТП.
- Там зіштовхнулись поліцейське авто Renault Duster та Skoda Octavia.
- За попередньою інформацією, внаслідок аварії травмувались троє людей.
- Усі вони потрапили до лікарні.
- На місці працюють правоохоронці та медики.
- Обставини та причини ДТП встановлює поліція.
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В аварії, ймовірно, винні поліцейські
Назар Дмитрович на своїй фейсбук-сторінці розповів, що винними в аварії були правоохоронці.
Постраждали мешканці нашої громади, зараз вони в лікарні. Винна сторона – поліцейська машина,
– мовиться у дописі.
Він просить водіїв надати відео з реєстраторів, щоб встановити обставини зіткнення. Відео потрібно надсилати за номером +30973128535.
Дивіться фото з місця аварії / Фото Назара Дмитровича та "Варта 1"