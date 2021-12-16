Бив сокирою і табуреткою: підозрюваному у вбивстві вагітної дружини обрали запобіжний захід

На Львівщині 10 грудня чоловік жорстоко вбив власну вагітну дружину. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід.

У будинку в момент сварки подружжя перебувала їхня 10-річна донька. Дівчинка побігла до родичів, і вони викликали поліцію.

До теми На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину і перерізав собі горло

Чоловік вбив вагітну дружину

Слідчі встановили, що 10 грудня приблизно о 7:00 в одному із сіл Самбірщини чоловік вбив свою вагітну дружину. З власних джерел 24 канал дізнався, що трагедія трапилася у селі Чайковичі. За словами сусідів, родина виглядала щасливою і не викликала тривожних підозр. Подружжя мало 2 доньок. Загибла перебувала на перших місяцях вагітності.

Того ранку між чоловіком та дружиною виник конфлікт. Зловмисник завдав численних ударів сокирою, ножем та табуреткою у голову, тулуб, руки та шию жінки. Внаслідок важких травм вона померла. Після цього чоловік намагався вчинити самогубство, перерізавши собі горло.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Львівщини

Зловмисника помістили у СІЗО

Правоохоронці затримали підозрюваного у той самий день. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд підтримав принципову позицію прокурора та обрав чоловікові жорсткий запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини злочину. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.