Благала не вбивати: у Львові чоловік під наркотиками напав з ножем на співмешканку

Львівські патрульні 16 грудня затримали агресивного наркозалежного чоловіка. Він напав на свою співмешканку з ножем.

Інцидент трапився приблизно о 1:00 на вулиці Комарова. Жінка дуже кричала, тож сусіди викликали поліцію.

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Чоловік жорстоко побив співмешканку

Приблизно о 1:00 патрульні отримали виклик на вулицю Комарова. Зі слів заявників, в одній з квартир багатоповерхівки відбувається конфлікт. Коли поліцейські приїхали на місце події, то почули жіночі крики про допомогу.

Поліцейські зрозуміли, що вони лунають з квартири на першому поверсі. Постраждала просила не вбивати її та благала порятунку. На вікнах квартири були ґрати, а двері – зачинені. Патрульні з'ясували, що квартиру орендують. Тож вони негайно знайшли власника та попросили його приїхати. Також правоохоронці викликали підрозділ ДСНС.

Поліцейські побачили через вікно, що чоловік жорстоко б'є жінку. Вони наказали йому зупинитися. Постраждалій вдалося вирватися, відчинити двері та вибігти до патрульних.

Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Зловмисник був під наркотики

У жінки на руках були рани від укусів. Також зловмисник розбив їй обличчя та завдав низки інших ушкоджень. 23-річна постраждала розповіла, що вона змогла вибити у свого співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Травмовану жінку госпіталізували.

Патрульні затримали 23-річного нападника. Речі у кімнатах були розкидані та в плямах бурого кольору. Поліцейські знайшли 2 згортки в ізоляційній стрічці та вагу із залишками порошкоподібної речовини. В іншій кімнаті на підлозі вони виявили пакетик з кристалічною речовиною світло-бордового кольору.

Чоловік поводився неадекватно. В нього різко змінювався настрій. Зловмисник зізнався, що вживає наркотики. Його госпіталізували до спеціального медзакладу. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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