Умоляла не убивать: во Львове мужчина под наркотиками напал с ножом на сожительницу

Львовские патрульные 16 декабря задержали агрессивного наркозависимого мужчину. Он напал на свою сожительницу с ножом.

Инцидент произошел около 1:00 на улице Комарова. Женщина очень кричала, поэтому соседи вызвали полицию.

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Мужчина жестоко избил сожительницу

Приблизительно в 1:00 патрульные получили вызов на улицу Комарова. По словам заявителей, в одной из квартир многоэтажки происходит конфликт. Когда полицейские приехали на место происшествия, то услышали женские крики о помощи.

Полицейские поняли, что они раздаются из квартиры на первом этаже. Пострадавшая просила не убивать ее и умоляла о спасении. На окнах квартиры была решетка, а дверь – закрыта. Патрульные установили, что квартиру арендуют. Они немедленно нашли владельца и попросили его приехать. Также правоохранители вызвали подразделение ГСЧС.

Полицейские увидели через окно, что мужчина жестоко избивает женщину. Они приказали ему остановиться. Пострадавшей удалось вырваться, открыть дверь и выбежать к патрульным.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Злоумышленник был под наркотики

У женщины на руках были раны от укусов. Также злоумышленник разбил ей лицо и нанес ряд других повреждений. 23-летняя пострадавшая рассказала, что она смогла выбить у своего сожителя нож, с которым он на нее набросился. Травмированную женщину госпитализировали.

Патрульные задержали 23-летнего нападающего. Вещи в комнатах были разбросаны и в пятнах бурого цвета. Полицейские обнаружили 2 свертка в изоляционной ленте и весы с остатками порошкообразного вещества. В другой комнате на полу они обнаружили пакетик с кристаллическим веществом светло-бордового цвета.

Мужчина вел себя неадекватно. У него резко менялось настроение. Злоумышленник признался, что употребляет наркотики. Его госпитализировали в специальное медучреждение. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

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