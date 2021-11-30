"Блогерська голодна туса": родина ведучого скандальної вечірки також постраждала від Голодомору

У Львівському будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося масштабне святкування дня народження блогера Олександра Заліска. Ведучим "святкового" дійства був Володимир Остапчук. За словами шоумена, його родина також постраждала від Голодомору.

Ведучий опублікував у своєму інстаграмі фото святкового столу у Будинку вчених з доволі цинічним підписом. Зараз він вибачається за свої слова.

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Остапчук вибачився за свої недоречні сторіз

У Львові 27 листопада з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска відбулася БДСМ-вечірка. Громадськість надзвичайно обурилась, адже у цей день усі свідомі українці вшановували пам'ять жертв Голодоморів.

Вечірку проводив відомий український ведучий і актор Володимир Остапчук. Він опублікував сторіз з події у своєму інстаграмі. Світлину шоумен підписав дуже цинічно – "Блогерська голодна туса".



Остапчук оприлюднив фото з вечірки / Скриншот сторіз Володимира Остапчука

Після шаленого розголосу у соцмережах ведучий вирішив вибачитися. Остапчук зазначив, що не подумав у момент публікації, який важливий тоді був день.

Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпрометувати мене і мою позицію. Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть,

– зазначив шоумен.

За словами Остапчука, його сторіз не мали жодного стосунку до Дня пам'яті жертв Голодоморів.

"Я не можу повернутися до минулої суботи й змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього. Як завжди, шаную та поважаю День пам'яті жертв Голодомору", – додав ведучий.



Остапчук вибачився за свої сторіз / Скриншот з інстаграму Володимира Остапчука

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Родина ведучого також постраждала від Голодомору

Остапчук зауважив, що підпис про "голодну тусу" не стосувався Дня пам'яті. За його словами, гостям просто довго не приносили їжу.

"Під час роботи в попередніх сторіз був контекст: гостям не виносили довго страви й вони кіпішували", – додав ведучий.

Шоумен зауважив, що підпис світлини був констатацією саме цього, а не гумором чи наругою над Днем пам'яті жертв Голодоморів.



Остапчук пояснив підпис до фото / Скриншот сторіз Володимира Остапчука

У коментарях до свого допису Остапчук написав, що йому дуже прикро за свою поведінку. Шоумен додав, що його родина також постраждала від Голодомору.

"В жодному разі не хотів образити чи насміхатися над чиїмись почуттями чи болем. Обидва брати мого дідуся померли від Голодомору", – додав ведучий.



Родина шоумена постраждала від Голодомору / Скриншот з інстаграму Володимира Остапчука

Коротко про "голодну блогерську тусу"

Заліско влаштував вечірку в День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу