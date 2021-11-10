Черги на шопінг, а не вакцину: як нещеплені львів'яни обходять у ТРЦ червону зону

У Львові більше тижня діють посиленні карантинні обмеження. З того часу "найкращий друг" кожного свідомого львівського мешканця – QR-код застосунку "Дія" або звичайна паперова довідка про вакцинацію.

Документи є "перепусткою" на роботу. Також без них не можна зайти у кав'ярню, магазин, ТРЦ або кінотеатр.

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Ресторани й кафе у скрутному становищі

Першими карантинні обмеження на собі відчули львівські ресторатори. У червоній зоні дозволили працювати тільки повністю вакцинованим робітникам.

У закладі половина місць має бути порожньою. Також має бути не більше ніж 4 людини за столиком.

Дотримання цих норм з 11 ранку та до 1 ночі щодня перевіряли моніторингові групи. Результат – понад 50 виявлених порушників.

Начальниця міського відділу торгівлі Галина Шарко наголосила на тому, що особлива увага прикута до вихідних. Мовиться також і про п'ятницю.

Більше залучають мобільних груп для опрацювання підприємців. Найчастіше фіксують порушення відсутності вакцинації у самих працівників або персоналу закладу,

– відзначила Шарко.

Відвідувачі, щоб потрапити у заклад, мають показати сертифікат про повну вакцинацію чи негативний тест. Якщо на вихідних різниця з "докарантинним" періодом невелика, то у будні людей дуже мало, а заклади харчування працюють у збиток, кажуть ресторатори.

Зараз ми маємо мінімальне падіння мережею – 40%, а максимальне – 75%. Проте від колег із ресторанного бізнесу чув, що є випадки, коли реалізація впала на 90%. Володимир Гнатюк Ресторатор

У ТРЦ масові черги на експрес-тестування

Тим часом у торгові центри можна зайти без обмежень. Проте для того, щоб потрапити в будь-який магазин, треба показати на вході довідку про повну вакцинацію або ж QR-код у Дії.

Пропуском стане і негативний тест на коронавірус. Саме тому біля входу у ТЦ – черга на платне експрес-тестування. Понад пів години у черзі й 250 гривень – на такі жертви йдуть невакциновані, щоб скупитися.

Я прийшла у торговий центр і побачила велику чергу. Наразі у мене немає 2 доз вакцини, тому доводиться стояти у довжелезній черзі, щоб потрапити всередину,

– зазначила відвідувачка ТРЦ.

Черг на вакцинацію немає. У пункті щеплень, який постійно працює в торговому центрі, пропонують 3 вакцини на вибір:

Pfizer;

Coronavac;

AstraZeneca.

Дата виходу Львова з червоної зони невідома

Деякі люди планово прийшли за 2 дозою вакцини. Інші ж до останнього зволікали, але через нові карантинні обмеження таки імунізувалися.

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"Найбільші черги були десь 2 тижні тому. Тоді почалися й були практично до сьогодні. Очевидно, було пов'язано з тим, що людям треба було провакцинуватися через роботу. Зараз уже ажіотажу нема", – пояснив координатор вакцинальної бригади Юрій Мартинюк.

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Про послаблення карантину у Львові наразі не мовиться. Якщо львів'яни хочуть безперешкодно відвідувати кав'ярні чи ТРЦ, то мають не забувати брати із собою довідку про вакцинацію.

Якщо ж досі не імунізувалися, не слід зволікати. Вакцина є, черг уже нема. Адреси всіх пунктів щеплень доступні на сайті Львівської міськради.