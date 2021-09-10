Четверо львів'ян потрапили до сотні найбагатших українців

Щороку тижневик "Фокус" готує рейтинг найзаможніших українців. Цьогоріч до нього увійшли 4 успішні львівські бізнесмени.

Рейтинг оприлюднили 10 вересня. Загальна вартість активів львівських бізнесменів становить понад 1,32 мільярда доларів.

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Хто з львів'ян увійшов до рейтингу найбагатших українців

Найзаможніший львівський бізнесмен Віталій Антонов посів у рейтингу 16 місце. Його статки сягають 600 мільйонів доларів. 58-річному бізнесмену належить контрольний пакет акцій АТ "Концерн Галнафтогаз", який володіє мережею АЗС OKKO. Минулого року компанія збільшила чистий прибуток на 54,4% (на 513,81 мільйона гривень), у порівнянні з 2019 роком. Зросли і її активи – за рік у відкриття та ребрендинг АЗС інвестували понад 500 мільйонів гривень.

Окрім цього, Антонову належать будівельні компанії "Ваш дім" і "Прогрестехбуд", а також концерн "Хлібпром", який щодня виробляє до 160 тонн хлібобулочної та кондитерської продукції. Також бізнесмен є власником ділового центру "Бізнес-сіті" у Львові.



Віталій Антонов / Фото "Фокус"

Другим львів'янином у списку найзаможніших українців став Зіновій Козицький. Він посів 40 місце зі статком 297 мільйонів доларів.

Активи 64-річного бізнесмена об'єднує група компаній "Західнадрасервіс", яку створили у 2014 році. У неї входять 7 сервісних і видобувних компаній, а також активи у сфері альтернативної енергетики – сонячні та вітрові електростанції. Усі підприємства Козицького розташовані у Львівській та Івано-Франківській областях.

У 2020 році "Західнадрасервіс" видобула 204 мільйони кубічних метрів газу. Окрім цього, компанія планує побудувати перший в Україні завод з виробництва "зеленого водню".

40-річний син бізнесмена Максим Козицький наразі очолює Львівську ОДА.



Зіновій Козицький / Фото "Фокус"

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Власник будівельної компанії "Інтергал-Буд" Володимир Зубик посів 48 місце у рейтингу найбагатших українців. Його статки сягають 272 мільйонів доларів. У проєктному портфелі компанії 63-річного бізнесмена – 3,9 мільйона квадратних метрів нового житла.

"Інтергал-Буд" будує 20 житлових комплексів в Києві, Львові, Одесі, Житомирі та Чернівцях. Торік компанія вийшла в преміальний сегмент ринку. До прикладу, ціни за квадратний метр у комплексі Intergal City в Печерському районі Києва сягають 8 тисяч доларів.



Володимир Зубик / Фото "Фокус"

Співвласник однієї з найбільших українських IT-компаній SoftServe Тарас Кицмей також увійшов до сотні найзаможніших українців. Він посів 91 місце зі статком 160 мільйонів доларів. В офісах SoftServe у 12 країнах працює понад 10 тисяч співробітників, однак головна штаб-квартира компанії розташована у Львові. В Україні філії компанії розташовані у Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях.

SoftServe планує побудувати у Львові офісне містечко. Для цього компанія придбала на аукціоні частину колишньої колонії за 377,5 мільйона гривень.

Кицмей активно сприяє розвитку IT-освіти, IT-індустрії та бізнес-культури в Україні. У 2020 році 8 з 10 співробітників SoftServe підвищували знання і навички в корпоративному університеті.

Актуально SoftServe витратить 50 мільйонів доларів на забудову території колишньої колонії у Львові



Тарас Кицмей / Фото "Фокус"