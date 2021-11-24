"Чорний" реєстратор привласнював квартири у Львові: СБУ його затримала

СБУ викрила "чорного" реєстратора у міськраді на Львівщині. Зловмисник привласнював квартири та приміщення у середмісті Львова.

Затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

До теми Обікрали тисячі вкладників криптовалютних бірж: у Львові блокували мережу підпільних колцентрів

"Чорний реєстратор" привласнював квартири на Львівщині

Співробітники СБУ заблокувала корупційну схему привласнення майна на Львівщині. Держреєстратор однієї з міськрад області несанкціоновано змінював інформацію в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього він оформляв право власності на нього на третіх осіб.

Зловмиснику вдалося привласнити квартиру та низку приміщень у Львові. За даними слідства, збитки, які завдав "чорний" реєстратор, становлять майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканні посадовця правоохоронці вилучили:

документацію;

електронні носії інформації;

чорнові записи;

інші докази протиправної діяльності.

Зверніть увагу На Львівщині шахрай-гастролер видурив у пенсіонерки чималу суму

Зловмиснику загрожує в'язниця

Зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги";

"несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється на комп'ютерах, в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях, вчинені особою, яка має право доступу до неї".

Максимальне покарання, яке загрожує "чорному" реєстратору, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити особи інших посадовців, які, ймовірно, також були причетними до корупційної схеми.

За інформацією ZAXID.NET , СБУ затримала держреєстратора Пустомитівської міськради Євгена Мудрака. Відчужені приміщення розташовані у Галицькому, Личаківському та Франківському районах Львова.



СБУ затримала "чорного" реєстратора / Управляння СБУ у Львівській області