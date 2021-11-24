"Чорний" реєстратор привласнював квартири у Львові: СБУ його затримала
СБУ викрила "чорного" реєстратора у міськраді на Львівщині. Зловмисник привласнював квартири та приміщення у середмісті Львова.
Затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
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"Чорний реєстратор" привласнював квартири на Львівщині
Співробітники СБУ заблокувала корупційну схему привласнення майна на Львівщині. Держреєстратор однієї з міськрад області несанкціоновано змінював інформацію в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього він оформляв право власності на нього на третіх осіб.
Зловмиснику вдалося привласнити квартиру та низку приміщень у Львові. За даними слідства, збитки, які завдав "чорний" реєстратор, становлять майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканні посадовця правоохоронці вилучили:
- документацію;
- електронні носії інформації;
- чорнові записи;
- інші докази протиправної діяльності.
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Зловмиснику загрожує в'язниця
Зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
- "зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги";
- "несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється на комп'ютерах, в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях, вчинені особою, яка має право доступу до неї".
Максимальне покарання, яке загрожує "чорному" реєстратору, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити особи інших посадовців, які, ймовірно, також були причетними до корупційної схеми.Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, СБУ затримала держреєстратора Пустомитівської міськради Євгена Мудрака. Відчужені приміщення розташовані у Галицькому, Личаківському та Франківському районах Львова.
СБУ затримала "чорного" реєстратора / Управляння СБУ у Львівській області