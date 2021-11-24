Затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

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"Чорний реєстратор" привласнював квартири на Львівщині

Співробітники СБУ заблокувала корупційну схему привласнення майна на Львівщині. Держреєстратор однієї з міськрад області несанкціоновано змінював інформацію в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього він оформляв право власності на нього на третіх осіб.

Зловмиснику вдалося привласнити квартиру та низку приміщень у Львові. За даними слідства, збитки, які завдав "чорний" реєстратор, становлять майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканні посадовця правоохоронці вилучили:

документацію;

електронні носії інформації;

чорнові записи;

інші докази протиправної діяльності.

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги";

"несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється на комп'ютерах, в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях, вчинені особою, яка має право доступу до неї".

Максимальне покарання, яке загрожує "чорному" реєстратору, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити особи інших посадовців, які, ймовірно, також були причетними до корупційної схеми.

Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, СБУ затримала держреєстратора Пустомитівської міськради Євгена Мудрака. Відчужені приміщення розташовані у Галицькому, Личаківському та Франківському районах Львова.



СБУ затримала "чорного" реєстратора / Управляння СБУ у Львівській області