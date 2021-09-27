Обікрали тисячі вкладників криптовалютних бірж: у Львові блокували мережу підпільних колцентрів

Зловмисники використовували приховані канали IP-телефонії. Вони схиляли іноземців "вкладати" у криптовалютні ринки.
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СБУ викрила мережу нелегальних call-центрів
За даними слідства, декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних колцентрів. Їхні оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки. Ділки контактували з ними через приховані канали IP-телефонії.
"Інвестиції" клієнти повинні були перераховувати на банківські рахунки та анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього, зловмисники виводили гроші обманутих вкладників у тінь. Від злочинної схеми постраждали тисячі іноземців.
Дивіться відео, як СБУ викрила підпільні колцентри:
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В колцентрах провели обшуки
Під час обшуків у приміщеннях колцентрів правоохоронці виявили та вилучили:
- майже 100 комп'ютерів з гарнітурою для телефонних з'єднань;
- мобільні пристрої та маршрутизатори;
- чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію.
Наразі тривають слідчі дії для того, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до організації оборудки. Підпільні колцентри викрили співробітники УСБУ у Львівській області за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
СБУ блокувала підпільні колцентри / Фото УСБУ у Львівській області
Зловмисники ошукали тисячі іноземців / Фото УСБУ у Львівській області
Правоохоронці вилучили майже 100 комп'ютерів / Фото УСБУ у Львівській області
Розслідування триває / Фото УСБУ у Львівській області