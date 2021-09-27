Злоумышленники использовали скрытые каналы IP-телефонии. Они склоняли иностранцев "вкладывать" в криптовалютные рынки.
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СБУ разоблачила сеть нелегальных call-центров
По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных колл-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки. Дельцы контактировали с ними через скрытые каналы IP-телефонии.
"Инвестиции" клиенты должны были перечислять на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого, злоумышленники выводили деньги обманутых вкладчиков в тень. От преступной схемы пострадали тысячи иностранцев.
Смотрите видео, как СБУ разоблачила подпольные колл-центры:
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В колл-центрах провели обыски
Во время обысков в помещениях колл-центров правоохранители обнаружили и изъяли:
- почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
- мобильные устройства и маршрутизаторы;
- черновые записи с данными банковских платежных карт обманутых клиентов и другую документацию.
Сейчас продолжаются следственные действия для того, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к организации сделки. Подпольные колл-центры разоблачили сотрудники УСБУ во Львовской области по координации Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
СБУ блокировала подпольные колл-центры / Фото УСБУ во Львовской области
Злоумышленники обманули тысячи иностранцев / Фото УСБУ во Львовской области
Правоохранители изъяли почти 100 компьютеров / Фото УСБУ во Львовской области
Расследование продолжается / Фото УСБУ во Львовской области