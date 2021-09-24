К сожалению, о подозрении в издевательстве над пленными всем трем коллаборационистам объявили только заочно.

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Информация о фигурантах дела

По информации следствия, 2 бывших военнослужащих ВСУ и экс-сотрудник СБУ выполняли приказы главарей оккупационных администраций.

Они занимали должности так называемых "начальника Харцызского МРО МГБ," сотрудника отдела управления контрразведки МГБ" и "военного коменданта военной комендатуры №12 города Ясиноватая".

Детали преступной деятельности подозреваемых

В помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, эти люди жестоко обращались с захваченными за проукраинские взгляды. Все происходило с апреля 2014 по май 2015 года.

Во время проведения допросов и незаконного содержания они применяли к мирным жителям пытки – систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

Действия коллаборационистов нарушают международное законодательство

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия подозреваемых являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права, в частности положений Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Обратите внимание! Недавно СБУ сообщила о подозрении мужчине, который воевал на стороне оккупантов на Донбассе. Его задержали военнослужащие ООС при попытке тайно пересечь линию разграничения.