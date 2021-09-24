На жаль, про підозру у знущанні з полонених усім трьом колаборантам оголосили тільки заочно.

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Інформація про фігурантів справи

За інформацією слідства, 2 колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ виконували накази ватажків окупаційних адміністрацій.

Вони обіймали посади так званих "начальника Харцизького МРВ МДБ, "співробітника відділу управління контррозвідки МДБ" та "військового коменданта військової комендатури №12 міста Ясинувата".

Деталі злочинної діяльності підозрюваних

У приміщенні однієї з незаконних в'язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, ці люди жорстоко поводились із захопленими за проукраїнські погляди. Усе відбувалося з квітня 2014 року по травень 2015 року.

Пі час проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних жителів тортури – систематично били руками й ногами. Також тривалий час вони утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги та харчування.

Дії колаборантів порушують міжнародне законодавство

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії підозрюваних є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Зверніть увагу! Нещодавно СБУ повідомила про підозру чоловіку, який воював на стороні окупантів на Донбасі. Його затримали військовослужбовці ООС під час спроби таємно перетнути лінію розмежування.