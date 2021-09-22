Наразі триває досудове розслідування. Російському найманцю повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності.
Зверніть увагу СБУ розслідує проведення "виборів" у Держдуму Росії в окупованому Криму
Які завдання виконував зрадник України
Затриманий – мешканець Станиці Луганської. Навесні 2014 року він приєднався до окупантів. Разом з іншими найманцями зламував двері службових приміщень під час захоплення управління СБУ. Шукав там документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки.
СБУ затримала проросійського бойовика / Фото, надане відомством
Після штурму бойовик чергував на барикадах, зведених терористами барикадах. Крім цього, забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім його відправила на блок-пост біля Станиці Луганської – перевіряти людей, які перетинали міст через Сіверський Донець.
Чому втік з окупованої території
Втім, через якийсь час між затриманими та іншими бойовиками, зокрема – їхніми ватажками, розгорівся конфлікт. То він вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловік переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.
Кого раніше спіймала СБУ
- На Херсонщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам захопити повітряний простір Криму. Він є колишнім військовослужбовцем Збройних сил України.
- Раніше затримали бойовика-танкіста, який обстрілював українські позиції. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- А у Борисполі спіймали проросійського пропагандиста. Після оголошення підозри у 2020 році він втік і весь цей час переховувався від слідства.