Наразі триває досудове розслідування. Російському найманцю повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності.

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Які завдання виконував зрадник України

Затриманий – мешканець Станиці Луганської. Навесні 2014 року він приєднався до окупантів. Разом з іншими найманцями зламував двері службових приміщень під час захоплення управління СБУ. Шукав там документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки.



СБУ затримала проросійського бойовика / Фото, надане відомством

Після штурму бойовик чергував на барикадах, зведених терористами барикадах. Крім цього, забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім його відправила на блок-пост біля Станиці Луганської – перевіряти людей, які перетинали міст через Сіверський Донець.

Чому втік з окупованої території

Втім, через якийсь час між затриманими та іншими бойовиками, зокрема – їхніми ватажками, розгорівся конфлікт. То він вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловік переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Довідка. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання. Російського найманця затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.

Кого раніше спіймала СБУ