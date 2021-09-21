Ба більше, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об'єктів. Наприклад, регіональний підрозділ "Кримаерорух".

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Чоловіка завербували росіяни ще до окупації

Затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році його завербовали російські спецслужби. Він отримав паспорт Росії.

Під час анексії півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".



СБУ затримала зрадника / Фото СБУ

Чоловіка підозрюють у держзраді

Затриманому повідомили про підозру у державнаій зраді та в участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.



Затримання зловмисника / Фото СБУ

СБУ затримала російського пропагандиста

Раніше в аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала проросійського пропагандиста. Його ловили ще з літа 2020 року. Річ у тім, що після оголошення підозри він втік.

Коли ховався від слідства, зловмисник продовжував вести підривну діяльність у ютубі та в телеграм-каналах. Тепер йому "світить" від 5 до 10 років ув'язнення.