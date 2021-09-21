Более того, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов. Например, регионального подразделения "Крымаэроруха".

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Мужчину завербовали россияне еще до оккупации

Задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году его завербовали российские спецслужбы. Он получил паспорт России.

Во время аннексии полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма".



СБУ задержала предателя / Фото СБУ

Мужчину подозревают в госизмене

Задержанному сообщили о подозрении в Госизмене и в участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.



Задержание злоумышленника / Фото СБУ

СБУ задержала российского пропагандиста

Ранее в аэропорту "Борисполь" СБУ задержала пророссийского пропагандиста. Его ловили еще с лета 2020 года. Дело в том, что после объявления подозрения он сбежал.

Когда скрывался от следствия, злоумышленник продолжал вести подрывную деятельность в ютубе и в телеграм-каналах. Теперь ему "светит" от 5 до 10 лет заключения.