Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность в ютубе и через созданные телеграмм-каналы.
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Детали деятельности пророссийского пропагандиста
Злоумышленник агитировал нарушать госграницы Украины и создать на территории отдельных областей псевдогосударственные образования.
Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах. Их снимали по заказу отдельных политсил и общественных организаций России откровенной антиукраинской направленности.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.
Мужчине и его сообщникам сообщили о подозрении
Еще в 2020 году СБУ разоблачила интернет-агентов, которые готовили и распространяли в интернете материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни.
Всем 3 фигурантам сообщили о подозрении:
- организатору преступной деятельности, который является жителем Луганска,
- администратору ютуб-канала,
- редактору пророссийского интернет-ресурса.
У фигурантов дела провели обыски
Во время обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:
- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;
- деньги, предоставленные спонсорами из России;
- носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;
- памятные знаки отличия Московского высшего военного командного училища.