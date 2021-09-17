Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность в ютубе и через созданные телеграмм-каналы.

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Детали деятельности пророссийского пропагандиста

Злоумышленник агитировал нарушать госграницы Украины и создать на территории отдельных областей псевдогосударственные образования.

Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах. Их снимали по заказу отдельных политсил и общественных организаций России откровенной антиукраинской направленности.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Мужчине и его сообщникам сообщили о подозрении

Еще в 2020 году СБУ разоблачила интернет-агентов, которые готовили и распространяли в интернете материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни.

Всем 3 фигурантам сообщили о подозрении:

организатору преступной деятельности, который является жителем Луганска,

администратору ютуб-канала,

редактору пророссийского интернет-ресурса.

У фигурантов дела провели обыски

Во время обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:

сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

деньги, предоставленные спонсорами из России;

носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

памятные знаки отличия Московского высшего военного командного училища.

Обратите внимание! Канал "Первый независимый", который возник после блокирования медведчуковских ZIK, "112 Украина" и NewsOne, попал в поле зрения СБУ. Правоохранители заметили нарушения в информации о структуре собственности канала и проверят его.