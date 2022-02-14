Де у Львові зустрітися закоханим: зворушливі історії й ексклюзивна підбірка місць від історика

В Україні 14 лютого відзначають найромантичніший день у році – День святого Валентина. У Львові – дуже багато романтичних і трагічних місць, пов’язаних із коханням.

Історик Ігор Лильо у коментарі 24 каналу зазначив, що у Львові є такі місця, про які не говорять. Наприклад, де закохані стріляли чи в інший спосіб намагалися вкоротити собі віку.

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Грот на Високому замку

Це декоративний грот на Високому замку поряд із будинком садівника. Невелика печера з двома левами. Тут відкривається гарний краєвид на Львів. Щоправда, як розповідають, не один раз на цьому місці закохані завершували своє життя.



Грот на Високому замку / Фото з Вікіпедії

Клепарів

Ігор Лильо розповів, що у Львові є міська легенда, схожа на трагедію Ромео та Джульєтти. І трапилась вона на Клепарові (історична місцевість у Львові – 24 канал).

Мовиться про двох закоханих. Дівчину звали Францішка, а ім'я хлопця історія не зберегла. Він був перукарем.



Панорама Клепарова, 1920 рік / Фото ресурсу "Фотографії старого Львова"

Вони були закохані, але батьки Францішки були проти, тому, згідно з цією міською легендою, пара отруїлася. Кажуть, що поховали їх на Янівському кладовищі. Ніхто їхньої могили там не знайшов, але про це є пісня.

Пісня про пані Францішку: дивіться відео

Корнякт

З щасливіших львівських історій Ігор Лильо пригадав про Костянтина Корнякта й Анну Дідушицьку. Корнякту було 40 років, Анні – 17. Він – багатий, вона – бідна.

Здавалося, що от є кохання, а потім виявилося, що він на ній одружився не в останню чергу для того, щоб отримати титул і не платити податки, але вони були щасливими,

– зазначив історик.



Вежа, яку збудував Корнякт для дружини / Фото 24 каналу

Парк Франка

Серед безперечно романтичних місць були 2 львівських парки. За словами Ігоря Лиля, їх описували в літературі, про них писали львівські газети. Одним із них є парк Франка. Вважали, що це місце з дуже позитивною енергетикою.



Львівський парк Франка / Фото з Вікіпедії

Наприклад, була дуже знаменита лавка живописця Артура Ґроттґера, де він зустрічався з панною Моне. Це не та, що з Франції. У нас була своя Ванда Моне. Її батько мав у місті цукерню.

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Залізна Вода

Другим романтичним парком є Залізна Вода. До слова, його вважали як місцем для людей з традиційною, так і нетрадиційною орієнтацією.



Скульптура з парку Залізна Вода / Фото з Вікіпедії

Як бачимо, Львів – багатий на різноманітні цікаві та романтичні місця. Тож мерщій на прогулянку зі своєю другою половинкою. Водночас не забувайте про антикоронавірусні правила.