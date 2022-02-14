Журналістка 24 каналу пропонує ознайомитися з добіркою місць у Харкові, які підійдуть для спільних селфі у День закоханих. Усі вони підійдуть для романтичних розмов і формування приємних спогадів.

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Пам'ятник закоханим



Пам'ятник закоханим у Харкові / Фото з Вікіпедії

У центрі Харкова на площі Архітекторів розташовується пам'ятник закоханим. Фігури хлопця та дівчини відтворюють The Kissing Bridge – Міст поцілунків у Великій Британії. Серед місцевих пар побутує легенда: якщо закохані поцілуються біля пам'ятника, то їхнє кохання буде довготривалим.

Харківська Ейфелева вежа



Харківська Ейфелева вежа / Фото з сайту itinery

На перетині вулиці Академіка Павлова й Салтівського шосе у Харкові встановили зменшену копію Ейфелевої вежі. Один із головним символів Франції може прикрасити будь-яке спільне фото та стати точкою відліку до подорожі в Париж.

"Дзеркальний струмінь"



Фонтан "Дзеркальний струмінь" / Фото з сайту Zruchno Travel

Один із сучасних символів Харкова – фонтан "Дзеркальний струмінь". Він розташовується на вулиці Сумській у сквері Перемоги. Це чудове місце, щоб вийти на променад зі своєю половинкою. Поруч є альтанка, де можна відпочити.

Колесо огляду



Колесо огляду в Харкові / Фото з фейсбуку "Де в Харкові"

Популярним місцем для прогулянок у Харкові є парк імені Горького. На чималій площі діє майже 40 атракціонів. Одним із найбільш романтичних є колесо огляду, яке дозволяє разом помилуватися містом з висоти пташиного лету. Особлива атмосфера виникає у вечірній час, коли все довкола підсвічується. Вартість однієї поїздки на колесі становить 50 гривень з особи.

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Канатна дорога



Канатна дорога в Харкові / Фото Kharkiv Today

Цікавим рішенням для пари може стати ідея скористатися канатною дорогою, також розташованою в парку Горького. Вона сполучає вулицю Сумську з Павловим Полем. Кабінки – двомісні, а подорож на висоті 26 метрів над землею триває 18 хвилин – ідеально для романтичної розмови. Ціна квитка з особи становить 30 гривень.

Фонтан "Каскад"



Фонтан "Каскад" у Харкові / Фото з фейсбуку "Харьков City"

У парку Тараса Шевченка в Харкові розташовується ще один символ міста – фонтан "Каскад". Візуально він нагадує водоспад та обрамлений сходами. Якщо вийти до його верхівки, можна побачити чудовий краєвид з річкою Лопань.

Сад скульптур



Сад скульптур у Харкові / Фото з ресурсу "Де в Харкові"

Творчим парам підійде прогулянка в саду скульптур, що на вулиці Максиміліанівській, 20 у Харкові. Всередині любителі літератури впізнають постаті Анни Ахматової, Бориса Пастернака, Льва Толстого та багатьох інших. Поруч розмістилася галерея "АВЕК", де виставляють художні роботи сучасних українських та закордонних живописців, а також ресторан.

Ботсад університету імені Каразіна



Ботсад університету імені Каразіна / Фото з сайту ботанічного саду

Поціновувачі відпочинку на природі можуть помилуватися рослинами у ботанічному саду Харківського національного університету. На площі понад 41 гектар можна побачити як типові для України, так і екзотичні види – у колекції їх налічується понад 7 тисяч. Час від часу тут проводять тематичні лекції.

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Лопанська набережна



Сквер "Стрілка" у Харкові / Фото з сайту Харківської міськради

Одним із улюблених місць закоханих є Лопанська набережна та місцевий міст для парочок. В історичному районі Лопанська стрілка з'єднуються річки Харків та Лопань, з одного берега на інший можна потрапити по мосту. Міські водойми доглядають, тож прогулянки по набережних – досить приємні, особливо ввечері. Поруч є сквер "Стрілка" та дві човнові станції. А на Лопанському мосту пари полюбляють залишати замки як символ вічного кохання та подружнього щастя.

Panorama Lounge



Ресторан з видом на центр Харкова / Фото з сайту Panorama Lounge

Для любителів міського способу життя є ще один гарний спосіб провести час у центрі Харкова. Можна відвідати ресторан з панорамним видом на Харків. Розташовується він в торгово-розважальному центрі в Костюринському провулку, 2 Там часто влаштовують вечори з живою музикою.

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День святого Валентина – чудова нагода зустрітися та прогулятися зі своєю другою половинкою. Тож сподіваємося наші рекомендації стануть Вам у пригоді. Однак не забувайте дотримуватися елементарних карантинних заходів, адже коронавірус надалі панує в Україні.