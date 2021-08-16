Як Львів святкуватиме 30-й День Незалежності: план заходів
Джерело:Львівська міськрада
24 серпня 2021 року Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежності. У мережі опублікували програму на 18 - 24 серпня у Львові.
Мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих жителів до спільного святкування Дня Незалежності. На вихідні у Львові буде багато концертів, культурних і спортивних заходів.
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Найгучніші заходи до Дня Незалежності на вихідні
21 серпня
- 10-й ювілейний фестиваль фольклору "Етновир". Виступ хору імені Верьовки з оркестром і танцювальною групою у подвір'ї Палацу Потоцьких.
- Відкритий Кубок Львова з велоспорту. У південній та західній частині Площі ринок будуть спортивні змагання з велоспорту.
- Старовинний артмаркет. Місцеві бренди, вінтажні речі, нові майстер-класи та організують нічну вечірку.
- Фестиваль "Ніч у Львові". Нічні екскурсії музеями, театральні виступи, мистецькі перформанси від духовного театру "Воскресіння" на площі Ринок .
22 серпня
- Родинні пікніки Незалежності в Стрийському парку. Безліч майстер-класів, лекцій, вікторин, ігор, музичних флешмобів.
- Блошиний ринок "Тлум і Крам". Ярмарок старовини: орнаменти, автентичні сорочки, старі поштівки і книги, спогади у внутрішньому дворику Ратуші.
- Урочисті заходи до Дня Незалежності. Святковий концерт від ФМ "Галичина", бойківська кухня, майстер-класи народних ремесл, концертна програма від молодіжних клубів Львова, читання казок від Лесі Кічури.
- Орган опівночі. Концерт солістки Світлани Позднишевої у Львівському будинку органної музики.
23 серпня
- Урочисте засідання з нагоди Дня Державного Прапора України у сесійній залі Львівської міськради. Під час заходу будуть підіймати прапор над вежею Ратуші.
- Модерне дійство "Народження Незалежності". Постановки "Сни за Кобзарем" та "Коли цвіте папороть" Євгена Станковича на проспекті Свободи перед Львівською оперою.
- Підняття прапора та презентація проєкту "Музика просто неба" біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Спільна молитва та духовний концерт Львівської національної філармонії.
24 серпня
- Святкова програма "Станція Незалежність" у Палаці Хоткевича. Майстер-класи, виставка графічних робіт, відкриття оновленої вуличної галереї "Незалежно/Вихід", презентація туристичного маршруту через Підзамче.
- Забіг у вишиванках – 2021 на проспекті Свободи.
- "Марш нескорених". Піший марш до Меморіалу Небесної Сотні, підняття прапора, молитва.
- Україна 30. Святковий концерт "Україна 30", конкурси, майстер-класи, бодіарт, подарунки, частування.
- День Незалежності в Горіховому гаю. Виступи творчих колективів та спортивних секцій, козацький куліш, концерт на даху гурту Banderstadt та кінопоказ "Мої думки тихі".
- Музичний марафон до Дня Незалежності у Львівському будинку органної музики. Твори Баха, Чайковського, епохи бароко.
- Акафіст до Пресвятої Богородиці за участю хору "Дударик" перед пам'ятником Тарасові Шевченку.
- Концерт військового оркестру Національної академії сухопутних військ на проспекті Свободи.
- Фестиваль Незалежності SuperDisco 90-х. Найбільші танцювальні хіти 90-х років.
- Великий святковий концерт до Дня Незалежності: Alyona Alyona, гурти Kalush і Patsyki z Franeka.
Мер Садовий про Незалежність у Львові
Андрій Садовий каже, що День Незалежності – свято кожного з нас. ми повинні відчути його і згадати всі ці 30 років. Мер закликає пам'ятати героїв, які продовжують захищати країну.
Я б дуже хотів, щоб у цей день святкування ми пам’ятали, що в ці дні на сході країни наші хлопці продовжують воювати за українську свободу. Ми повинні у цей день згадувати і пам’ятати їх, бо тільки завдяки їм ми маємо цю незалежність,
– каже Андрій Садовий.
Він також закликає надалі стежити за програмою до 24 серпня. Адже буде багато урочистих заходів і концертів.
План заходів до Дня Незалежності у Львові: документ
Як святкуватимуть 30-ту Незалежність у міських народних домах, бібліотеках, мистецьких школах: документ