Як Львів святкуватиме 30-й День Незалежності: план заходів

24 серпня 2021 року Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежності. У мережі опублікували програму на 18 - 24 серпня у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих жителів до спільного святкування Дня Незалежності. На вихідні у Львові буде багато концертів, культурних і спортивних заходів.

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Найгучніші заходи до Дня Незалежності на вихідні

21 серпня

​10-й ювілейний фестиваль фольклору "Етновир". Виступ хору імені Верьовки з оркестром і танцювальною групою у подвір'ї Палацу Потоцьких.

"Етновир". Виступ хору імені Верьовки з оркестром і танцювальною групою у подвір'ї Палацу Потоцьких. Відкритий Кубок Львова з велоспорту . У південній та західній частині Площі ринок будуть спортивні змагання з велоспорту.

. У південній та західній частині Площі ринок будуть спортивні змагання з велоспорту. Старовинний артмаркет . Місцеві бренди, вінтажні речі, нові майстер-класи та організують нічну вечірку.

. Місцеві бренди, вінтажні речі, нові майстер-класи та організують нічну вечірку. Фестиваль "Ніч у Львові". Нічні екскурсії музеями, театральні виступи, мистецькі перформанси від духовного театру "Воскресіння" на площі Ринок .

22 серпня

Родинні пікніки Незалежності в Стрийському парку. Безліч майстер-класів, лекцій, вікторин, ігор, музичних флешмобів.

Незалежності в Стрийському парку. Безліч майстер-класів, лекцій, вікторин, ігор, музичних флешмобів. Блошиний ринок "Тлум і Крам". Ярмарок старовини: орнаменти, автентичні сорочки, старі поштівки і книги, спогади у внутрішньому дворику Ратуші.

"Тлум і Крам". Ярмарок старовини: орнаменти, автентичні сорочки, старі поштівки і книги, спогади у внутрішньому дворику Ратуші. Урочисті заходи до Дня Незалежності. Святковий концерт від ФМ "Галичина", бойківська кухня, майстер-класи народних ремесл, концертна програма від молодіжних клубів Львова, читання казок від Лесі Кічури.

до Дня Незалежності. Святковий концерт від ФМ "Галичина", бойківська кухня, майстер-класи народних ремесл, концертна програма від молодіжних клубів Львова, читання казок від Лесі Кічури. Орган опівночі. Концерт солістки Світлани Позднишевої у Львівському будинку органної музики.

23 серпня

Урочисте засідання з нагоди Дня Державного Прапора України у сесійній залі Львівської міськради. Під час заходу будуть підіймати прапор над вежею Ратуші.

з нагоди Дня Державного Прапора України у сесійній залі Львівської міськради. Під час заходу будуть підіймати прапор над вежею Ратуші. Модерне дійство "Народження Незалежності" . Постановки "Сни за Кобзарем" та "Коли цвіте папороть" Євгена Станковича на проспекті Свободи перед Львівською оперою.

. Постановки "Сни за Кобзарем" та "Коли цвіте папороть" Євгена Станковича на проспекті Свободи перед Львівською оперою. Підняття прапора та презентація проєкту "Музика просто неба" біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Спільна молитва та духовний концерт Львівської національної філармонії.

24 серпня

Святкова програма "Станція Незалежність" у Палаці Хоткевича. Майстер-класи, виставка графічних робіт, відкриття оновленої вуличної галереї "Незалежно/Вихід", презентація туристичного маршруту через Підзамче.

у Палаці Хоткевича. Майстер-класи, виставка графічних робіт, відкриття оновленої вуличної галереї "Незалежно/Вихід", презентація туристичного маршруту через Підзамче. Забіг у вишиванках – 2021 на проспекті Свободи.

– 2021 на проспекті Свободи. "Марш нескорених". Піший марш до Меморіалу Небесної Сотні, підняття прапора, молитва.

до Меморіалу Небесної Сотні, підняття прапора, молитва. Україна 30 . Святковий концерт "Україна 30", конкурси, майстер-класи, бодіарт, подарунки, частування.

. Святковий концерт "Україна 30", конкурси, майстер-класи, бодіарт, подарунки, частування. День Незалежності в Горіховому гаю . Виступи творчих колективів та спортивних секцій, козацький куліш, концерт на даху гурту Banderstadt та кінопоказ "Мої думки тихі".

. Виступи творчих колективів та спортивних секцій, козацький куліш, концерт на даху гурту Banderstadt та кінопоказ "Мої думки тихі". Музичний марафон до Дня Незалежності у Львівському будинку органної музики. Твори Баха, Чайковського, епохи бароко.

до Дня Незалежності у Львівському будинку органної музики. Твори Баха, Чайковського, епохи бароко. Акафіст до Пресвятої Богородиці за участю хору "Дударик" перед пам'ятником Тарасові Шевченку.

до Пресвятої Богородиці за участю хору "Дударик" перед пам'ятником Тарасові Шевченку. Концерт військового оркестру Національної академії сухопутних військ на проспекті Свободи.

Національної академії сухопутних військ на проспекті Свободи. Фестиваль Незалежності SuperDisco 90-х . Найбільші танцювальні хіти 90-х років.

. Найбільші танцювальні хіти 90-х років. Великий святковий концерт до Дня Незалежності: Alyona Alyona, гурти Kalush і Patsyki z Franeka.

Мер Садовий про Незалежність у Львові

Андрій Садовий каже, що День Незалежності – свято кожного з нас. ми повинні відчути його і згадати всі ці 30 років. Мер закликає пам'ятати героїв, які продовжують захищати країну.

Я б дуже хотів, щоб у цей день святкування ми пам’ятали, що в ці дні на сході країни наші хлопці продовжують воювати за українську свободу. Ми повинні у цей день згадувати і пам’ятати їх, бо тільки завдяки їм ми маємо цю незалежність,

– каже Андрій Садовий.

Він також закликає надалі стежити за програмою до 24 серпня. Адже буде багато урочистих заходів і концертів.

План заходів до Дня Незалежності у Львові: документ

Як святкуватимуть 30-ту Незалежність у міських народних домах, бібліотеках, мистецьких школах: документ