Мэр Львова Андрей Садовый призвал местных жителей к совместному празднованию Дня Независимости. На выходные во Львове будет много концертов, культурных и спортивных мероприятий.

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Самые громкие мероприятия ко Дню Независимости на выходные

21 августа

​10-й юбилейный фестиваль фольклора "Этновир". Выступление хора имени Веревки с оркестром и танцевальной группой во дворе Дворца Потоцких.

"Этновир". Выступление хора имени Веревки с оркестром и танцевальной группой во дворе Дворца Потоцких. Открытый Кубок Львова з велоспорту . В южной и западной части площади Рынок будут спортивные соревнования по велоспорту.

. В южной и западной части площади Рынок будут спортивные соревнования по велоспорту. Старинный артмаркет . Местные бренды, винтажные вещи, новые мастер-классы и организуют ночную вечеринку.

. Местные бренды, винтажные вещи, новые мастер-классы и организуют ночную вечеринку. Фестиваль "Ночь во Львове". Ночные экскурсии по музеям, театральные выступления, художественные перформансы от духовного театра "Воскресіння" на площади Рынок.

22 августа

Семейные пикники Независимости в Стрыйском парке. Множество мастер-классов, лекций, викторин, игр, музыкальных флешмобов.

Независимости в Стрыйском парке. Множество мастер-классов, лекций, викторин, игр, музыкальных флешмобов. Блошиный рынок "Тлум и Крам". Ярмарка старины: орнаменты, аутентичные рубашки, старые открытки и книги, воспоминания во внутреннем дворике Ратуши.

"Тлум и Крам". Ярмарка старины: орнаменты, аутентичные рубашки, старые открытки и книги, воспоминания во внутреннем дворике Ратуши. Торжественные мероприятия ко Дню Независимости. Праздничный концерт от ФМ "Галичина", бойковская кухня, мастер-классы народных ремесел, концертная программа от молодежных клубов Львова, чтение сказок от Леси Кичуры.

ко Дню Независимости. Праздничный концерт от ФМ "Галичина", бойковская кухня, мастер-классы народных ремесел, концертная программа от молодежных клубов Львова, чтение сказок от Леси Кичуры. Орган в полночь. Концерт солистки Светланы Позднышевой во Львовском доме органной музыки.

23 августа

Торжественное заседание по случаю Дня Государственного Флага Украины в сессионном зале Львовского горсовета. Во время мероприятия будут поднимать флаг над башней Ратуши.

по случаю Дня Государственного Флага Украины в сессионном зале Львовского горсовета. Во время мероприятия будут поднимать флаг над башней Ратуши. Модерновое действо "Рождение независимости" . Постановки "Сны за Кобзарем" и "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича на проспекте Свободы перед Львовской оперой.

. Постановки "Сны за Кобзарем" и "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича на проспекте Свободы перед Львовской оперой. Поднятие флага и презентация проекта "Музыка под открытым небом" у мемориала Героев Небесной Сотни. Совместная молитва и духовный концерт Львовской национальной филармонии.

24 августа

Праздничная программа "Станция независимость" во Дворце Хоткевича. Мастер-классы, выставка графических работ, открытие обновленной уличной галереи "Независимо/Выход", презентация туристического маршрута через Подзамче.

во Дворце Хоткевича. Мастер-классы, выставка графических работ, открытие обновленной уличной галереи "Независимо/Выход", презентация туристического маршрута через Подзамче. Забег в вышиванках – 2021 на проспекте Свободы.

– 2021 на проспекте Свободы. "Марш непокоренных". Пеший марш к Мемориалу Небесной Сотни, поднятие флага, молитва.

к Мемориалу Небесной Сотни, поднятие флага, молитва. Украина 30 . Праздничный концерт "Украина 30", конкурсы, мастер-классы, боди-арт, подарки, угощения.

. Праздничный концерт "Украина 30", конкурсы, мастер-классы, боди-арт, подарки, угощения. День Независимости в Ореховой роще . Выступления творческих коллективов и спортивных секций, козацкий кулеш, концерт на крыше группы Banderstadt и кинопоказ "Мои мысли тихие".

. Выступления творческих коллективов и спортивных секций, козацкий кулеш, концерт на крыше группы Banderstadt и кинопоказ "Мои мысли тихие". Музыкальный марафон ко Дню Независимости во Львовском Доме органной музыки. Произведения Баха, Чайковского, эпохи барокко.

ко Дню Независимости во Львовском Доме органной музыки. Произведения Баха, Чайковского, эпохи барокко. Акафист к Пресвятой Богородице с участием хора "Дударик" перед памятником Тарасу Шевченко.

к Пресвятой Богородице с участием хора "Дударик" перед памятником Тарасу Шевченко. Концерт военного оркестра Национальной академии сухопутных войск на проспекте Свободы.

Национальной академии сухопутных войск на проспекте Свободы. Фестиваль Независимости SuperDisco 90-х . Крупнейшие танцевальные хиты 90-х годов.

. Крупнейшие танцевальные хиты 90-х годов. Большой праздничный концерт к Дню Независимости: Alyona Alyona, группы Kalush и Patsyki z Franeka.

Мэр Садовый о Независимости Украины

Андрей Садовый говорит, что День Независимости – праздник каждого из нас. Мы должны почувствовать его и вспомнить все эти 30 лет. Мэр призывает помнить героев, которые продолжают защищать страну.

Я бы очень хотел, чтобы в этот день празднования мы помнили, что в эти дни на востоке страны наши ребята продолжают воевать за украинскую свободу. Мы должны в этот день вспоминать и помнить их, потому что только благодаря им мы у нас есть эта независимость,

– говорит Андрей Садовый.

Он также призывает в дальнейшем следить за программой до 24 августа. Ведь будет много торжественных мероприятий и концертов.

План мероприятий ко Дню Независимости во Львове: документ

Как будут праздновать 30-ю независимость в городских народных домах, библиотеках, художественных школах: документ