Україна святкує 30-річчя: як змінився Львів за роки незалежності – надзвичайні фото

Цьогоріч Україна святкуватиме 30 років Незалежності. За цей час багато міст нашої держави змінилися до невпізнанності. Серед них і Львів, що перетворився на справжній туристичний центр, який прагнуть відвідати подорожувальники з усього світу.

Львів – напрочуд гарне місто, кожна вуличка якого дихає історією. Важко повірити, що лише 30 років тому він був не таким, як тепер: переповненим туристами, концептуальними закладами та цікавими заходами. 24 канал підготував підбірку фото, які чудово ілюструють розвиток міста Лева за роки Незалежності України.

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Як змінився Львів за 30 років Незалежності України

Ще 30 років тому Львів було не впізнати. За роки Незалежності він перетворився на справжню туристичну Мекку. Інколи здається, що у центрі міста більше подорожувальників, ніж самих львів'ян.

На площі Ринок з'явилася безліч тематичних кафе та ресторанів. Подекуди жителі головної площі міста скаржаться на гамірних туристів. Однак, беззаперечним є те, що вони поповнюють бюджет Львова, а це допомагає йому розвиватися й ставати все кращим. Тепер у місті курсують нові трамваї та автобуси, реставрують історичні пам'ятки та створюють нові громадські простори.

Площа Ярослава Осмомисла та ринок "Добробут"

Площа Ярослава Осмомисла розташовується поруч із театром імені Марії Заньковецької. У радянські часи вона мала назву "300-річчя Возз'єднання", на честь входження Лівобережної України до складу Московської держави у 1654 році.

До 1960 року тут, як і зараз, працював ринок. Згодом на його місці облаштували автостоянку. У 1980 році на площі запланували побудувати готель "Золотий лев". Проте роботи так і не розпочали – на його місці з'явився сквер.



Сквер на місці ринку "Добробут" / Фото "Фотографії старого Львова"



Вид на сквер з боку вулиці Підвальної / Фото "Фотографії старого Львова"

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У 90-х роках сквер знесли. На його місці облаштували ринок "Добробут", яким щодня користуються тисячі львів'ян і туристів.



Площа Ярослава Осмомисла / Фото Wikipedia

Площа Соборна та церква святого Андрія

Площа перед храмом Святого Андрія Первозванного 30 років тому мала зовсім інший вигляд. У радянські часи площу Соборну називали площею Возз'єднання, на честь входження західноукраїнських земель до складу СРСР у 1939 році. Церкву тоді використовували як склад, а територія перед нею була вкрита газонами та деревами.



Площа перед церквою святого Андрія / Фото "Фотографії старого Львова"

У 1993 році, коли Україна вже стала незалежною, храм знову посвятили. У церкві відновили богослужіння, на які збиралось дуже багато вірян. Усіх людей споруда вмістити не могла, тож площу перед нею вирішили також використовувати. Так, там замість газонів з'явилась бруківка.



Церква святого Андрія / Фото Туристичний сайт міста Львова

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З протилежного боку, біля вулиці Франка, площа Соборна також була всіяною травою. Там у радянський період облаштували скверик. Однак, у часи незалежної України на цьому місці створили місце розвороту трамваїв. Невеличкий сквер існує і досі, проте зупинка та трамвайні колії все ж займають чималу площу.



Площа Соборна / Фото "Фотографії старого Львова"



Трамвайна зупинка на площі Соборній / Фото Guru.ua

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Площа Вічева та ринок "Вернісаж"

На площі Вічевій колись було безліч заквітчаних клумб. Вони разом зі світло-жовтим фасадом театру імені Марії Заньковецької перетворювали цей простір у напрочуд затишне місце. Однак ,пізніше радянська влада облаштувала тут автостоянку.



Площа Вічева / Фото "Фотографії старого Львова"

Після проголошення Незалежності України на площі Вічевій розмістили невеличкий ринок "Вернісаж". Щодня безліч торговців продають тут картини, антикваріат та інші львівські сувеніри. Туристи обожнюють приходити сюди, щоб придбати щось на згадку про свою подорож у місто Лева.



Ринок "Вернісаж" / Фото Львівська міська рада

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Оперний театр

Перед Львівським оперним театром колись стояв пам'ятник Леніну. Цікаво, що у 1959 році проспект назвали на честь "вождя". Звичну ж для сучасників назву, проспект Свободи, він отримав у 1991 році, коли Україна стала незалежною.



Оперний театр у Львові / Фото "Фотографії старого Львова"

За рішенням міськради, під час багатотисячного мітингу 14 вересня 1990 року пам'ятник демонтували. Очевидець події, фотограф Валерій Милосердов, розповів, що фундамент п'єдесталу виклали надгробними плитами з єврейських цвинтарів.



Пам'ятник Леніну перед Львівською оперою / Фото "Діло"

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Зараз на площі перед Оперним театром можна побачити приємніше видовище. Тут у 2020 році з'явився надзвичайний сухий фонтан вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Він може пахнути шоколадом чи кавою, а струмені води синхронізовано з музикою, що лунає з динаміків на площі.



Нова площа перед Оперним театром / Фото "Діло"

Площа Адама Міцкевича

Історія будинку №10 на площі Міцкевича розпочалась у 1830 році. Майже 90 років там був кінотеатр. Над фасадом будівлі у 1967 році встановили електричне табло, на якому рухомі літери переказували новини зі стрічок радянських інформаційних агенцій ТАСС та РАТАУ. Вночі 26 березня 1991 року воно спричинило пожежу в будинку.

Тривалий час будівля була пустою. Під час постмодерного фестивалю "Вивих" її обгорілі стіни частково розмалювали, тож будинок отримав неформальну назву "вивихнутий". Будівлю демонтували у січні 1998 року. На її місці збудували новий будинок.



Будинок №10 на площі Адама Міцкевича / Фото "Діло"

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У 1839 році поруч з десятим будинком побудували ще одну кам'яницю. Будинок №9 мав майже однаковий вигляд. Наприкінці XIX століття у партері правого крила будівлі розміщувався магазин віденської фабрики метеорних ламп "Рудольф Дітмар".

У 90-х роках будівля почала руйнуватися через просідання ґрунтів. За іншою версією, представники Спілки художників, які там працювали, підрубали опорні мури у підвалах, створивши там майстерні. Ймовірно, сходова клітка завалилася саме через це.

У 1997 році будинок демонтували через аварійність. На його місці планують побудувати 6-поверховий готель.



Площа Адама Міцкевича / Фото "Діло"

Вулиця Руська

Колись зустрічні трамвайні колії на Руській були перехрещені. Вони розходилися біля повороту до Домініканського собору, тож вулицею міг проїхати лише один трамвай.

Під час реконструкції Руської у "нульових" перехрещення колій прибрали. Однак через ширину дороги зустрічним трамваям досі важко тут роз'їхатися.



Вулиця Руська / Фото "Діло"

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Площа Катедральна

У радянські часи на площі Катедральній можна було вільно запаркуватись. Зараз автівки зустрінеш лише на вулиці Театральній, адже сама площа перетворилась на пішохідну. Тут встановили лавки та посадили дерева, які з часом виростуть та створять затишок для всіх, хто захоче відпочити під їхніми кронами.



Площа Катедральна / Фото "Діло"

Львів після незалежності

З 1991 року Львів неабияк розвинувся. Місто часто можна зустріти на сторінках іноземних видань у різноманітних рейтингах. Звичайно, найбільше тут розвивається туризм. Щороку місто Лева відвідують понад 2 мільйони подорожувальників. Однак, Львів – багатий не лише туристами, а й інноваціями, сучасною архітектурою та відмінними фахівцями.

IT у Львові

Львів називають українською IT-столицею. І не дарма, адже у місті функціонує понад 450 компаній, у яких працюють щонайменше 25 тисяч людей. Серйозний розвиток IT-індустрії у Львові розпочався після "нульових".

Загальна кількість створених робочих місць від діяльності цих компаній у Львові становить понад 70 тисяч. Загалом один IT-спеціаліст створює у місті 3 робочих місця.

У 2018 році у Львові почали будувати IT-Park – величезний комплекс офісів, навчальних та сервісних будівель, який повинен стати центром міської IT-індустрії. Закінчити проєкт планують у 2023 – 2024 роках.



IT-Park у Львові / Фото Львівська міськрада

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Підприємництво у Львові

Іноземні ЗМІ часто згадують Львів як одне з найперспективніших міст Європи для ведення бізнесу. Тут безліч невеликих фірм легко адаптуються до ринку та мають неабиякі перспективи розвитку.

У місті Лева працюють і відомі компанії, продукція яких у багатьох туристів асоціюється зі Львовом. Зокрема, тут успішно функціонує холдинг "!FEST", який є творцем концептуальних львівських закладів, відомих в усій Україні.



У львівських закладах можна неабияк розважитись / Фото RAU

Архітектура Львова

Історичні будинки у Львові надзвичайно цінують. Безумовно, з плином часу деякі споруди зберегти не вдалося, однак щороку в місті проводять безліч реконструкцій. Кожен, хто хоча б раз відвідав місто Лева, впевнився, що його архітектура дійсно вражає. Відірвати погляд від церков у готичному стилі та класичних будинків буває просто неможливо.

Нові церкви у Львові

За період з 1991 до 2001 року у Львові збудували найбільшу кількість храмів. Зокрема, Церква Різдва Пресвятої Богородиці є одним з найкращих зразків сучасної сакральної архітектури.



Церква Різдва Пресвятої Богородиці / Фото Архітектурна майстерня "Симетрія"

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Студмістечко УКУ

Також у місті з'явилось сучасне студмістечко Українського Католицького Університету. Сміливі архітектурні та технологічні рішення роблять територію УКУ не лише новітньою пам'яткою, а й одним з найкращих зразків громадських просторів в Україні.



Територія УКУ / Фото Ukrainian Catholic University

Арена Львів

Стадіон "Арена Львів" почали будувати у 2008 році. Зараз тут проводять не лише футбольні матчі, а й різноманітні концерти, форуми та конференції.



Стадіон "Арена Львів" / Фото Nikolay Kravtsov

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Львівський аеропорт

Ще один здобуток Львова – новий термінал аеропорту. Його побудували у 2012 році. Територія навколо терміналу вражає своєю сучасністю, тож тут доволі часто проводять фотосесії та модні покази.



Термінал Львівського аеропорту / Фото "Текком"

Офіс SoftServe на Садовій

Офіс компанії SoftServe розташовується на вулиці Садовій, 2а. На Міжнародному архітектурному конкурсі "Дім-2016: Кришталева цегла" його нагородили відзнакою. Споруду спроєктував відомий львівський архітектор Юліан Чаплінський.



Офіс SoftServe на Садовій / Фото "Твоє місто"

У Львові чудово поєднуються історія та сучасність. За 30 років Незалежності України він виріс та перетворився на місто, у якому добре всім – і львів'янам, і туристам. Місто Лева надзвичайно розвинулось завдяки плідній співпраці міської влади та небайдужої громади. Зараз тут втілюють безліч нових проєктів та ідей, тож Львів продовжує змінюватись на краще. Й за цим, безсумнівно, цікаво спостерігати!