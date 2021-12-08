Депутат Львівської облради запропонував перейменувати Росію на Московію

Під час засідання сесії Львівської облради депутат від "Самопомочі" Роман Кізима висунув на голосування оригінальне прохання. Він запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію.

За включення звернення до порядку денного проголосували 59 депутатів. Однак під час сесії його підтримала недостатня кількість народних обранців.

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Депутат ЛОР запропонував перейменувати Росію на Московію

У Львівській облраді 7 листопада відбулося засідання IX чергової сесії VIII скликання. Фракція "Самопоміч" винесла на голосування включення у порядок денний свого звернення про перейменування Російської Федерації на Московію. Його озвучив депутат ЛОР Роман Кізима.

Звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо відновлення історичної справедливості та перейменування Російської Федерації на Московію,

– зачитав Кізима.

Депутати доволі позитивно сприйняли це звернення. Голова ЛОР Ірина Гримак поставила його на голосування. 59 народних обранців проголосували "за", тож звернення включили у порядок денний.

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Звернення не підтримали

У зверненні мовиться про необхідність замість Російської Федерації та Росії використовувати історичну назву Московія на державному, офіційному та громадському рівнях, а також у ЗМІ. Своєю чергою, громадян цієї країни слід називати "московитами".

Протягом останніх декількох сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою – "Росія",

– зазначили у зверненні.

Петро I перейменував Московське царство на Росію 300 років тому після низки перемог над Швецією. Спочатку назву "Русь" використовували лише для території нинішньої центральної частини України, а з XII століття – для Галицько-Волинського князівства.

"Це грецька назва нашої держави в ті часи, а Московія вкрала її собі, бо справжня Русь була на південному заході від московських земель, вона не була захоплена та асимільована московитами. Бувало й так, що час від часу, ця Русь воювала проти Московії самостійно, а також у складі різних коаліцій", – мовиться у зверненні.

За словами депутатів, зміна назви Московського царства "кинула серйозний виклик ідентичності українського народу". Окрім цього, вона виправдовує окупацію частини території сучасної України

Попри те, що це звернення допустили до порядку денного, на сесії його не підтримали. "За" проголосували лише 26 депутатів.



Звернення про перейменування Росії на Московію / Фото 24 канал