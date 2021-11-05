Депутат від "ЄС" малював портрет Путіна під час засідання Львівської мерії

Депутат Львівської міськради від "ЄС" Юрій Гринів вчергове сконфузився. Цього разу він під час засідання обмальовував портрет президента країни-агресора Володимира Путіна.

У коментарях до допису 24 каналу думки користувачів соцмереж розділились. Хтось вважає такі дії депутата неприпустимими у час російсько-української війни. Інші пишуть, що, можливо, Гринів хотів намалювати на Путіна карикатуру.

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Юрій Гринів малював портрет Путіна під час засідання

Під час сесії Львівської міської ради депутат від "Європейської солідарності" Юрій Гринів малював портрет президента ворожої держави Володимира Путіна. Він підклав свій смартфон під аркуш і обмальовував контури обличчя агресора. Потім депутат вже самостійно додавав останні штрихи до свого "шедевру".

Сьогодні пан Гринів розвивав свої мистецькі таланти. Під час сесії міської ради він малював Владіміра Путіна. Нагадаю, що відомі борди Порошенка з Путіним придумав старший брат Юрія Гриніва – Ігор,

– мовиться у дописі телеграм-каналу "П'ємонт".

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на творчість Гриніва. Дехто жартував, що депутат збирається у тир чи навести на Путіна вроки. Інші дуже обурювались, що чоловік займався малюванням під час роботи.

"Може хоче набити собі тату на чолі?";

"А зарплату з бюджету отримує з наших податків. І зарплату не маленьку. Хтось же голосує за таких?";

"Так ви його спитали, для чого це. Можливо це карикатура, чи все ж зрада?";

"У тир зібрався?";

"Може то для порчі треба?";

"О, у людей робота, аж піт з чола стирають. Все за ради держави!"

Дивіться відео, як депутат малював портрет Путіна:

Коротко про Юрія Гриніва