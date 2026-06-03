Вальс на кріслі колісному: у Львові – скандал через участь дівчини з інвалідністю у випускному

Традиційно у травні пройшла низка останніх дзвоників та випускних вечорів. Однак школа №13 міста Львова опинилася в центрі скандалу через питання участі у святкуванні дівчини з інвалідністю. Софія має спінальну м'язову атрофію (СМА).

Її матір, Наталія Радиш, стверджує, що дівчину не хотіли запрошувати на святкування саме через її фізичний стан. Однокласники та їхні батьки пояснюють ситуацію по-іншому. Позиції сторін зібрав 24 Канал.

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Що розповіла мати Софії?

У 2026 році дівчина завершила навчання у школі та мріяла відсвяткувати випуск разом із однокласниками, однак, за словами матері, батьки інших учнів вирішили не запрошувати її на святкування через стан її здоров'я.

Софія всі 11 років навчалася за індивідуальним графіком удома, а зв'язок зі школою протягом багатьох років підтримувала переважно її мама, хоч інколи дівчина й отримувала від однокласників листівки та вітання.

Під час батьківських зборів, де обговорювали організацію останнього дзвоника та випускного вечора, представники батьківського комітету повідомили Наталії, що її донька не братиме участі у святкуванні.

"І що, Ви хочете, щоб ваша дитина танцювала останній вальс?", "Там погане покриття, ями, візок може перевернутися…", "Ніхто з хлопців не братиме на себе таку відповідальність". "Усі танці вже складені, вивчені й відрепетирувані". "І якщо чесно, для нас самих це шок довідатися, що з нашими дітьми навчається ще якась дівчина!", "Де ви були 11 років? Вас не було на жодних батьківських зборах і в групах…", – саме такі заяви, за словами Наталії Радиш, сипалися на адресу її та Софії.

Загалом своє рішення батьки інших школярів пояснили тим, що дівчина пересувається на візку й користується апаратом штучної вентиляції легень, тож участь у святкуванні, мовляв, буде для неї проблематичною.

"У ресторані вже все заброньовано ще з листопада". "Це приватний захід, нічого спільного зі школою не має, і ми вирішили, що вас не буде". Здавалося, я знаходжуся в паралельній реальності, і це відбувалося не зі мною", – розповіла Наталія.

Для Наталії ця розмова стала важким ударом, адже Софія давно чекала на випускний, мріяла про останній шкільний вальс і заздалегідь продумувала свій святковий образ.

Повернувшись додому, жінка була змушена повідомити доньці, що її не запросили на спільне святкування. Попри розчарування, Наталія вирішила організувати для Софії власне свято за участю близьких людей.

Як ситуацію прокоментував випускник 13-ї школи?

Суспільний резонанс викликав хвилю обурення й критики на адресу однокласників дівчини та їхніх батьків, які спершу нібито були налаштовані критично проти участі Софії в урочистостях. Один із випускників висловився із закликом припинити поливати брудом його школу та однокласників.

Він поширив допис, у якому пояснив, як розібралися з ситуацією. За словами постановниці випускного вальсу пані Олени, питання участі Софії в танці обговорили лише наприкінці підготовки. Під час передостанньої репетиції класна керівниця повідомила учням, що дівчину необхідно долучити до вальсу.

Оскільки випускники вже повністю вивчили й відрепетирували танець, ця пропозиція спочатку не викликала особливого захоплення. Зрештою, одна з однокласниць запропонувала інше рішення – організувати для Софії окремий танець.

Ідею підтримали як учні, так і дорослі. Пізніше на батьківських зборах, у яких брала участь і мама дівчини, було погоджено формат виступу: учні 11-х класів мали стати півколом і виконати прості танцювальні рухи, а партнером Софії у вальсі став її однокласник Олександр. Саме в такому форматі випускний танець і реалізували.



Олександр та Софія / Фото Наталії Радиш

Як пройшло святкування?

30 травня урочиста частина останнього дзвоника відбулася за планом. Софія взяла участь у шкільному святі, станцювала вальс з однокласником, а також розділила цей важливий день із батьками, вчителями та шкільною спільнотою. За словами матері, дівчина сяяла від щастя, а сама подія стала для родини надзвичайно емоційною.

Софія на шкільному святкуванні: дивіться фото Наталії Радиш

Наталія також подякувала адміністрації школи та педагогам, які підтримували Софію протягом років навчання.

Крім того, менш ніж за два тижні родині вдалося організувати окремий випускний вечір для дівчини. На святкування прийшли близько 50 людей, які привітали її із завершенням шкільного етапу життя та розділили радість цього особливого дня.