Дивом вижив: чоловік впав у 20-метрову криницю на Львівщині

На Львівщині 8 листопада 45-річний чоловік впав у криницю глибиною 20 метрів. На щастя, постраждалий вижив. Його витягнули рятувальники.

Інцидент трапився у селі Ясенів, біля будинку №33 на вулиці Сонячній. Чоловіка в криниці побачила його матір.

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Чоловік впав у 20-метрову криницю

Приблизно о 14:22 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Ясенів чоловік впав у криницю глибиною близько 20 метрів. До місця події негайно вирушили співробітники ДСНС з села Заболотці та Бродів.

Матір постраждалого розповіла, що побачила на подвір'ї відчинену криницю. Звідки вона почула голос 45-річного сина. Жінка одразу зателефонувала у ДСНС та попросила про допомогу.



Чоловік впав у криницю / Фото ДСНС Львівщини

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Постраждалий дивом вижив

На момент прибуття рятувальників чоловік перебував на дні криниці по пояс у воді. Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса витягли постраждалого.

Після цього його передали працівникам швидкої. До порятунку чоловіка залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.



На допомогу прибули рятувальники / Фото ДСНС Львівщини



Глибина криниці – близько 20 метрів / Фото ДСНС Львівщини



Постраждалого передали медикам / Фото ДСНС Львівщини