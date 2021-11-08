Намет згорів вщент: 1-річний хлопчик загинув під час пожежі у ромському таборі на Львівщині

Жінку затримали правоохоронці. Їй загрожує в'язниця.

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Хлопчик загинув під час пожежі

Правоохоронцям 6 листопада зателефонувала 23-річна жителька Закарпаття. Вона розповіла, що в Жидачеві на території ромського табору загинув її 1-річний син.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, рятувальники та інші співробітники поліції. Правоохоронці встановили, що у саморобному наметі з дерев'яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку. Після цього вона пішла до озера набирати воду, залишивши дитину без нагляду.

Поки матері не було, у наметі виникла пожежа. Маленький хлопчик не міг врятуватися, тож, на жаль, він загинув. На місці помешкання родини залишилося лише згарище.



Жінка підпалила пічку в наметі й лишила сина самого / Фото поліції Львівщини

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Матері загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали матір загиблого хлопчика. Невдовзі суд обере жінці запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною". Максимальне покарання, яке загрожує затриманій, – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагедії.



Хлопчик загинув під час пожежі/ Фото поліції Львівщини



Матір дитини затримали / Фото поліції Львівщини