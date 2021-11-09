Инцидент произошел в селе Ясенов, возле дома №33 на улице Солнечной. Мужчину в колодце увидела его мать.

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Муж упал в 20-метровый колодец

Приблизительно в 14:22 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Ясенов мужчина упал в колодец глубиной около 20 метров. К месту происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС из села Заболотцы и Бродов.

Мать пострадавшего рассказала, что увидела во дворе открытый колодец. Откуда она услышала голос 45-летнего сына. Женщина сразу позвонила по телефону в ГСЧС и попросила о помощи.

Мужчина упал в колодец / Фото ГСЧС Львовщины

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Пострадавший чудом выжил

На момент прибытия спасателей мужчина находился на дне колодца по пояс в воде. Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки и пожарного пояса извлекли пострадавшего.

После этого его передали работникам скорой. К спасению мужчины были привлечены 2 единицы спецтехники и 8 спасателей.



На помощь прибыли спасатели / Фото ГСЧС Львовщины



Глубина колодца – около 20 метров / Фото ГСЧС Львовщины

Пострадавшего передали медикам / Фото ГСЧС Львовщины