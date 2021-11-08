Семья отправилась на прогулку к скале Каменный Триног. Заблудившихся нашли примерно через час после вызова.

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В лесу заблудилась семья

Примерно в 17:30 спасателям поступило сообщение о том, что в лесу во время прогулки к скале Каменный Тринога заблудилась семья – 41-летние мужчина и женщина и их 7-летняя дочь. Они приехали сюда из Бродов.

К счастью, с заблудившимися была телефонная связь. На поиски семьи выехали бродовские спасатели и оперативная группа Золочевского райуправления. Также присоединились работники ГП "Бродовское лесное хозяйство".

Заблудившихся нашли на вершине одноименного холма Тринога в 18:27. В медицинской помощи никто из них не нуждался.



Семья заблудилась во время прогулки / Фото ГСЧС

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