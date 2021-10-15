Сообщение, что женщине стало плохо, поступило еще 13 октября примерно в 5 часов утра. Об этом в комментарии рассказала пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.

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В Карпатах потерялась женщина, которой стало плохо

Женщине стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района.

Спасателям сообщили, что у женщины ухудшилось самочувствие и она нуждается в помощи.

По состоянию на 12:00 15 октября, поиски туристки продолжаются,

– заявила Наталья Батыр.

Пресс-секретарь сообщила, что ни личность женщины, ни место ее пребывания пока не установили.

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