Повідомлення, що жінці стало погано, надійшло ще 13 жовтня орієнтовно о 5 годині ранку. Про це у коментарі розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.
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У Карпатах загубилась жінка, якій стало погано
Жінці стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району.
Рятувальників повідомили, що у жінки погіршилось самопочуття й вона потребує допомоги.
Станом на 12 годину 15 жовтня, пошуки туристки тривають,
– заявила Наталія Батир.
Речниця повідомила, що ні особу жінки, ні місце її перебування наразі не встановили.
Коротко про інші сумні випадки в Карпатах
- 12 жовтня знайшовся чоловік, якого рятувальники 2 доби шукали, прочісуючи ліси Закарпаття. Він загубився у лісі поблизу села Лопухів Тячівського району. Ввечері 12 жовтня він сам прийшов додому. За даними рятувальників, стан здоров'я чоловіка задовільний, він відмовився від медичної допомоги.
- 3 жовтня у Карпатах отримав травму турист з Києва, катаючись на квадроциклі на горі Васкул. Техніка перекинулась, тому без допомоги рятувальників він обійтись не зміг.
- 23 вересня спуск з засніженої Говерли завершився інцидентом – одна з жінок отримала травму. Жінка травмувала ногу, отож самостійно спуститись не могла. Через півтори години рятувальники прибули до потерпілої та знесли її вниз на спеціальних ношах.