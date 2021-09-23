До чергового на пункті "Ворохта" звернувся один з учасників групи. Він повідомив, що один з 34 туристів не може обійтись без допомоги рятувальників.

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Жінка не змогла спуститись з гори самостійно

Жінка травмувала ногу, отож самостійно спуститись до підніжжя гори не здатна. Через півтори години рятувальники прибули до потерпілої. Дорога вниз на спеціальних ношах зайняла трохи більше ніж годину. Після щасливого завершення небезпечної пригоди туристка повернулась додому у Чернівці.

Рятувальники дістались до туристки за півтори години / Фото ДСНС

Жінку спускали на спеціальних ношах / Фото ДСНС

Кілька днів тому на Говерлі травмувалась ще одна туристка

Зазначимо, що лише 19 вересня на Говерлі трапився схожий інцидент. Тоді спуск завершився травмою кінцівки для ще однієї мандрівниці. Донизу її теж довелось спускати рятувальникам на ношах.

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Високогір'я Карпат притрусило снігом

Тим часом на високогір'ях Карпат потрохи приходить зима: вершини засніжило, а стовпчики термометрів опустились нижче нуля. На горі Піп Іван Чорногірський 23 вересня зафіксували пориви вітру швидкістю 5 – 6 метрів на секунду.

Видимість дуже погана через хмари. Рятувальники попереджають: краще відмовитись від походів у гори, якщо погода буде несприятливою.