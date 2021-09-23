К дежурному на пункте "Ворохта" обратился участник группы. Он сообщил, что один из 34 туристов не может обойтись без помощи спасателей.

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Женщина не смогла подняться с горы самостоятельно

Женщина травмировала ногу, поэтому самостоятельно спуститься к подножию горы не способна. Через полтора часа спасатели прибыли к потерпевшей. Дорога вниз на специальных носилках заняла чуть больше часа. После счастливого завершения опасного приключения туристка вернулась домой в Черновцы.

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Спасатели добрались до туристки за полтора часа / Фото ГСЧС



Женщину спускали на специальных носилках / Фото ГСЧС

Несколько дней назад на Говерле травмировалась еще одна туристка

Отметим, что только 19 сентября на Говерле случился похожий инцидент. Тогда спуск завершился травмой конечности для еще одной путешественницы. Вниз ее тоже пришлось спускать спасателям на носилках.

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Высокогорье Карпат присыпало снегом

Тем временем на высокогорьях Карпат понемногу приходит зима: вершины заснежило, а столбики термометров опустились ниже нуля. На горе Поп Иван Черногорский 23 сентября зафиксировали порывы ветра скоростью 5 – 6 метров в секунду.

Видимость очень плохая из-за облаков. Спасатели предупреждают: лучше отказаться от походов в горы, если погода будет неблагоприятной.