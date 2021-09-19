Жінка отримала травму і зійти донизу самостійно не змогла. На допомогу туристці прибули рятувальники.
Нещодавно У Карпатах просто з гори евакуювали туристку
Туристку спускали з гори на спеціальних ношах
Постраждалій надали першу медичну допомогу та на спеціальних ношах спустили донизу. Там на жінку вже чекали медики.
Жінці надали першу домедичну допомогу / Фото ДСНС
Раніше у Карпатах внаслідок вибуху постраждали туристи
Зазначимо, що нещодавно з туристами у Карпатах сталась трагедія. Група розпалила вогнище, а тоді пролунав дуже потужний вибух. Загинули двоє чоловіків, ще кілька осіб постраждали.
До теми Вогонь розпалювали там, де його палили до нас, – один із туристів про вибух багаття у Карпатах
Рятувальники та правоохоронці припускають, що на місці, де було вогнище, раніше були снаряди часів Першої або Другої світової війни.