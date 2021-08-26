Рятувальники ПРВ Ворохта отримали повідомлення, що туристка постраждала під час сходження зеленим маршрутом. Вона не могла самостійно продовжити шлях.
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Тоді рятувальники вирушили на допомогу. Трохи більше як за годину вони вже були біля постраждалої. На місці інциденту жінці оперативно надали долікарську допомогу.
Ще через деякий час постраждалу транспортували до підніжжя гори поблизу села Поляниця. Це вдалося зробити за допомогою спеціальних нош.
Жінка вирушила до місця тимчасового проживання.
Відомо, що постраждала – жителька Луцька.
Інциденти у Карпатах: останні новини
- У серпні під час збирання ягід у Карпатах загубилося 4 дітей. Їх шукали понад 70 правоохоронців, рятувальників та волонтерів. На щастя, дітей оперативно вдалося розшукати. Малюки були дуже налякані та голодні.
- Також у серпні під час сходження на Говерлу загубився 6-річний Олексій Стефанців. Малюк відстав від дорослих у районі Ворохти. До пошуків дитини залучили понад 200 людей. Мама Олексія розповіла, що хлопчик хотів догнати старшого брата. На щастя, Олексія вдалося знайти.
- Згодом хлопчик розповів, що йому не було страшно. Він знайшов палицю, щоб оборонитися від звірів, та переночував у теплому місці.
- Батьки Олексія розповіли, що пережили ніч шоку та жаху.