Спасатели ПРВ Ворохта получили сообщение, что туристка пострадала во время восхождения по зеленому маршруту. Она не могла самостоятельно продолжить путь.

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Тогда спасатели отправились на помощь. Чуть больше чем через час они уже были с пострадавшей. На месте инцидента женщине оперативно оказали доврачебную помощь.

Через некоторое время пострадавшую транспортировали к подножию горы вблизи села Поляница. Это удалось сделать с помощью специальных носилок.

Женщина отправилась к месту временного проживания.

Известно, что пострадавшая – жительница Луцка.

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