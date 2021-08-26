Спасатели ПРВ Ворохта получили сообщение, что туристка пострадала во время восхождения по зеленому маршруту. Она не могла самостоятельно продолжить путь.
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Тогда спасатели отправились на помощь. Чуть больше чем через час они уже были с пострадавшей. На месте инцидента женщине оперативно оказали доврачебную помощь.
Через некоторое время пострадавшую транспортировали к подножию горы вблизи села Поляница. Это удалось сделать с помощью специальных носилок.
Женщина отправилась к месту временного проживания.
Известно, что пострадавшая – жительница Луцка.
Инциденты в Карпатах: последние новости
- В августе во время сбора ягод в Карпатах потерялись 4 детей. Их искали более 70 правоохранителей, спасателей и волонтеров. К счастью, детей оперативно удалось разыскать. Малыши были очень напуганы и голодные.
- Также в августе во время восхождения на Говерлу потерялся 6-летний Алексей Стефанцив. Малыш отстал от взрослых в районе Ворохты. К поискам ребенка привлекли более 200 человек. Мама Алексея рассказала, что мальчик хотел догнать старшего брата. К счастью, Алексея удалось найти.
- Впоследствии мальчик рассказал, что ему не было страшно. Он нашел палку, чтобы защититься от зверей, и переночевал в теплом месте.
- Родители Алексея рассказали, что пережили ночь шока и ужаса.