Видео попытки иностранцев попасть на гору на квадроциклах обнародовали в сети. По словам очевидца, туристов активисты остановили по дороге на гору Петрос.

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Польские туристы на квадроциклах ехали на гору Петрос

Из ролика становится понятно, что туристы были из Польши. В то же время их сопровождал украинец. Поляки пытались прорваться на гору и нецензурно выражались.

Однако украинские путешественники заставили их развернуться, ведь на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.

Поляки ехали на гору квадроциклами: смотрите видео тикток travel_nuts

Почему в горы нужно ходить пешком