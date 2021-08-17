Видео попытки иностранцев попасть на гору на квадроциклах обнародовали в сети. По словам очевидца, туристов активисты остановили по дороге на гору Петрос.
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Польские туристы на квадроциклах ехали на гору Петрос
Из ролика становится понятно, что туристы были из Польши. В то же время их сопровождал украинец. Поляки пытались прорваться на гору и нецензурно выражались.
Однако украинские путешественники заставили их развернуться, ведь на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.
Поляки ехали на гору квадроциклами: смотрите видео тикток travel_nuts
Почему в горы нужно ходить пешком
- Водители на квадроциклах и джипах разрушают грунтовые дороги в Карпатах. Такой транспорт в горах уничтожает зоны с растениями и места обитания животных. В реки из квадроциклов и внедорожников вытекает масло.
- Кроме того, страдают и огороды и поля селян, в сезон дождей они превращаются в сплошное болотное месиво.