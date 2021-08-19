Детей, которые накануне заблудились в лесу вблизи села Порошково, доставили в населенный пункт и передали представителям полиции.

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Нашли детей, которые заблудились в Карпатах

Поисковые работы в Ужгородском районе, к счастью, завершились успехом. А четырех детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые 18 августа заблудились во время сбора ягод и грибов, удалось найти.

Специалист горного поисково-спасательного отделения города Мукачево Юрий Шпеник, проезжая мимо поля, увидел на нем ребятишек. Мужчина подобрал их и в 09:10 привез в село Порошково.

В каком состоянии дети

По предварительной информации, состояние здоровья детей удовлетворительное.

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