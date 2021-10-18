К счастью, никто из заблудившихся не пострадал. Спасатели быстро их разыскали.

К теме Женщине стало плохо: в Карпатах спасатели вторые сутки ищут туристку в горах

Туристы заблудились в горах

Спасателям в 17:21 поступило сообщение о том, что в селе Опорец Стрыйского района во время спуска с горы Яворник заблудились 3 человека. На их поиски немедленно выехали сотрудники Славской поисково-спасательной части.

Они выяснили, что 3 жителя Дрогобыча, 65-летний мужчина и 2 женщины в возрасте 62 и 46 лет, во время спуска с горы потеряли ориентиры. К счастью, с туристами была телефонная связь поэтому их удалось быстро найти. В медицинской помощи заблудшие не нуждались.



Спасатели быстро нашли заблудившихся туристов / Фото ГСЧС Львовщины

Коротко о подобных случаях в горах