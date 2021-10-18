Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в горах на Львівщині

На щастя, ніхто із заблукалих не постраждав. Рятувальники швидко їх розшукали.

До теми Жінці стало зле: у Карпатах рятувальники вже другу добу шукають туристку в горах

Туристи заблукали у горах

Рятувальникам о 17:21 надійшло повідомлення про те, що в селі Опорець Стрийського району під час спуску з гори Явірник заблукали 3 людини. На їхні пошуки негайно виїхали співробітники Славської пошуково-рятувальної частини.

Вони з'ясували, що 3 жителі Дрогобича, 65-річний чоловік та 2 жінки віком 62 та 46 років, під час спуску з гори втратили орієнтири. На щастя, з туристами був телефонний зв'язок тож їх вдалось швидко знайти. Медичної допомоги заблукалі не потребували.



Рятувальники швидко знайшли заблукалих туристів / Фото ДСНС Львівщини

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